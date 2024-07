Juventus, video misterioso con Yildiz: il giallo scatena i tifosi

Sui canali social del club un filmato con un giocatore bianconero in tuta da astronauta che atterra sulla luna, da un indizio si capisce che è il talento turco: prossimo l’annuncio del rinovo?

Un misterioso video della durata di 14’’ diffuso sui canali social della Juventus ha messo sull’allerta i tifosi bianconeri: per molti di loro rimanderebbe all’annuncio del rinnovo di Kenan Yildiz, che appare nel filmato e a cui il club avrebbe affidato anche la maglia numero 10.

Juventus, video misterioso sui social

Una clessidra ad accompagnare i colori bianco e nero nel post, la scritta finale con la data di domani “16.07.2024” alla fine: questi gli indizi contenuti nel misterioso video pubblicato dalla Juventus sui suoi canali social. Un filmato della durata di 14’’ che precede – come si capisce appunto dalla data – un importante annuncio che la Juve farà domani. Di cosa si tratta? Il contenuto del video non lo chiarisce e sul web i tifosi bianconeri si sono divertiti a fare ipotesi a riguardo.

Juventus, nel video c’è Yildiz

Molto probabilmente, la notizia che la Juventus fornirà domani riguarda Kenan Yildiz. Il video è ambientato su quello che sembra essere il suolo lunare, una veloce carrellata con lo spazio a fare da sfondo conduce chi guarda su un astronauta dal volto nascosto sotto il casco. La visiera si alza, ma dopo aver scoperto solo la bocca e parte del naso del misterioso astronauta il montaggio stacca sullo schermo nero, con la data di domani. I tifosi, tuttavia, sono sicuri: il personaggio misterioso è Yildiz. A confermarlo arrivano poi alcuni screenshot di un dettaglio: sulla tuta c’è una targhetta sulla quale si può leggere il nome dell’attaccante turco.

Juventus, per i tifosi Yildiz avrà la 10 col rinnovo di contratto

Per alcuni tifosi, dunque, la Juventus domani annuncerà il rinnovo di contratto (fino al 2029) di Yildiz, giovane talento dal quale in molti si aspettano il definitivo salto di qualità nella prossima stagione. Non solo: secondo molti tifosi con questo video la Juventus ha voluto anche creare un po’ di “hype” su Yildiz, al quale è intenzionata ad affidare anche la maglia numero 10, quella appartenuta a leggende bianconere come Michel Platini e Alex Del Piero.

“Quello nel video è Yildiz: domani rinnovo e 10 per lui”, sintetizza Virginia su X. “Mi pare chiaro: stiamo pompando Yildiz, il nostro nuovo numero 10”, aggiunge ImEln. “KY10”, sintetizza JPepp. “Nella tuta spaziale c’è Yildiz. Avrà prolungato il contratto e gli daranno la 10”, concorda Sabino. “La 10 a Yildiz, finalmente una scelta saggia”, scrive Federica.