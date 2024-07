Calciomercato: Zirkzee allo United. Milan, contatti per Fullkrug. Intrigo tra Roma e Juve per Chiesa e Soulé

Il calciomercato di oggi: le principali operazioni di domenica 14 luglio 2024. Rossoneri avviano i contatti con il Dortmund, Zirkzee saluta Bologna. Soulé e Chiesa nomi caldi sull'asse Juve-Roma

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Domenica di calciomercato con diverse ufficialità – la più importante è quella di Zirkzee allo United – e aggiornamenti importanti in merito alle indiscrezioni che circolano da qualche giorno. Sull’asse Roma-Juventus continua a tenere banco l’intrigo che riguarda Soulé e Chiesa. I giallorossi, intanto, hanno chiuso per vice Svilar. Il Milan ha, invece, avviato iprimi contatti con il Dortmund per Füllkrug.

Zirkzee allo United per 42,5 milioni di euro

La notizia di giornata è certamente l’ufficialità di Joshua Zirkzee allo United. Il talentuoso olandese che ha stupito tutti con il Bologna approda sulla sponda rossa di Manchester, con buona pace del Milan, che lo ha inseguito a lungo ed è stato vicinissimo, salvo scontrarsi con le esose richieste sulle commissioni dell’agente Kia Joorabchian.

Il classe 2001 ha firmato un contratto fino al 2029 con opzione sul 2030, per il Bologna incasso da 42,5 milioni di euro, da dividere però a metà con il Bayern Monaco. Zirkzee ha saluto quelli che da oggi sono i suoi ex tifosi con una sentita lettera affidata ai social.

Milan, primi contatti per Füllkrug

Chiusa una porta, il Milan prova ad aprire un portone. Alvaro Morata resta indiziato numero uno, a cui potrebbe affiancarsi Niclas Füllkrug, classe 1993. L’uno non esclude l’altro. Contatti avviati con il Dortmund nelle ultime ore. I gialloneri, infatti, sperano di venire presto a capo degli imprevisti hanno rallentato l’approdo in Renania di un altro ex obiettivo rossonero, Serhou Guirassy.

Per il guineano esploso con lo Stoccarda, nuove visite mediche in programma per cancellare i dubbi sull’idoneità emersi nel corso dei primi controlli. La trattativa è chiusa, poi Füllkrug può aprire al Diavolo. Strahinja Pavlović lo avrebbe già fatto, ma il Milan deve convincere il Salisburgo.

Inter, offerta dall’AEK Atene per Correa

Passando sulla sponda nerazzurra del Naviglio, l’Inter prova a trovare la quadra per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. L’esterno olandese sarebbe pronto ad accettare l’offerta da 4 milioni di euro a stagione fino al 2028 proposta dal club. In uscita, rientrato dal prestito, Joaquín Correa ha ricevuto un’offerta dall’AEK di Atene: la trattativa c’è, occorrerà attendere qualche giorno, magari meno, per capire che cosa potrà accadere con l’ex Lazio voluto fortemente da Simone Inzaghi, ma mai riuscito a imporsi a Milano.

Chi ex Inter è già è Alexis Sanchez. Sul cileno aveva fatto un pensiero il Como, ma nelle ultime ore crescono le possibilità di un clamoroso ritorno in Friuli, con l’Udinese pronta a riaccoglierlo, affidandogli anche la fascia da capitano lasciata vacante dopo il passaggio del “Tucu”, Roberto Pereyra proprio all’AEK di Atene.

Intrigo Soulé-Chiesa sull’asse Roma-Juve

In casa Juventus, dopo i colpi in entrata, tengono banco le uscite, necessarie per lo sprint finale di un calciomercato che potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni (vedi Koopmeiners). Il nome delle ultime ore è quello di Matias Soulé, conteso da Leicester e Roma, con gli inglesi appena tornati in Premier League che avrebbero visto rispedita indietro un’offerta da 20 milioni di euro (+5 di bonus). Giuntoli punta a massimizzare.

L’altro indiziato a lasciare Torino e la Vecchia Signora e Federico Chiesa, che la Juve sarebbe maggiormente ben disposta a cedere al miglior acquirente, Roma compresa, ma le richieste dei bianconeri spaventano. L’ex Viola, nonostante la indiscrezioni degli ultimi giorni, resta comunque sulla lista dei desideri giallorossi in attesa di “tempi più maturi”. Intanto, alla corte di Daniele De Rossi si prepara a sbarcare l’esperto portiere australiano Mathew Ryan, svincolato e acquistato per sostituire Rui Patricio come vice Slivar per i prossimi due anni: visite fissate per martedì 16 luglio.

Lazio, ecco Nuno Tavares

Nel giorno in cui saluta ufficialmente Ciro Immobile, la Lazio accoglie in ritiro l’esterno portoghese in arrivo dall’Arsenal, Nuno Tavares. Il rinforzo per la corsia mancina di Marco Baroni è approdato ad Auronzo di Cadore. Operazione da 5 milioni di euro più percentuale sull’eventuale futura rivendita. Torino, caccia al post Buongiorno, Atalanta vicina a Brescianini Il Torino cerca rinforzi in difesa. Dopo l’addio ad Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji e Ricardo Rodríguez, Cairo ha messo sul piatto 7 milioni di euro per Saul Coco classe 1999 del Las Palmas, sul difensore c’è anche il Siviglia. In porta, il Toro può prendere Marco Silvestri dell’Udinese per fare il vice a Vanja Milinkovic-Savic.

Le altre trattative di giornata vedono l’Atalanta pronta ad affondare il colpo con il Frosinone per Marco Brescianini. Operazione da 10 milioni di euro e contratto da un milione a stagione fino al 2029. Come puntualmente accade ogni estate, la Fiorentina ascolta le offerte per Nikola Milenkovic, il Nottingham Forest hanno offerto 13 milioni, la Viola ne chiede almeno 20. Movimenti, infine, in casa Cagliari che puntella le fasce con l’ex Atalanta Nadir Zortea e l’ex Napoli Bartosz Bereszynski, pronti a sbarcare alla corte di Davide Nicola.