Calciomercato: Taremi ufficiale all'Inter, Napoli saluta Buongiorno. Dopo Chiesa, la Roma ripiega su Soulé

Il calciomercato di oggi: le principali operazioni di sabato 13 luglio 2024. Taremi si presenta con la maglia dell'Inter, la Lazio accoglie Nuno Tavares e il Napoli Buongiorno. Soulé dalla Juve alla Roma?

La giornata di calciomercato di oggi si è aperta con la definitiva ufficialità di Taremi, che alla fine è diventato a tutti gli effetti giocatore dell’Inter, mentre il Napoli ha messo a segno il colpo Buongiorno dal Torino. La Roma valuta la possibilità di arrivare a Soulé (con la Juventus ben propensa a battere cassa), il Como sigilla il proprio simbolo Cutrone e dall’estero l’intrigo dell’Al-Ittihad si risolve con un nuovo tecnico al posto del naufragato Pioli.

Inter: Taremi il primo iraniano nella storia del club

Partiamo da Mehdi Taremi, che in realtà era un affare ormai chiuso a cui mancava giusto l’annuncio ufficiale da parte del club. Annuncio che è arrivato stamane, con l’attaccante parametro zero che lascia il Porto (nel quale ha militato dal 2020) e si accasa all’Inter con un contratto che lo lega ai colori nerazzurri sino al 30 giugno 2027. “Un sogno che si avvera. Mi sento bene e sono molto felice, devo dire che questo è il momento più bello della mia vita. La Serie A è uno dei campionati più prestigiosi al mondo, cercherò di fare il mio meglio così come ho sempre fatto fino ad oggi”, ha commentato a Inter TV l’iraniano.

Arrivi e partenze: restando in casa Inter, la società ha ceduto Gaetano Oristanio al Venezia “a titolo definitivo”, come recita il comunicato del club in merito al centrocampista classe 2002. Sempre i nerazzurri stanno accelerando per Cabal dall’Hellas Verona: il mancino colombiano potrebbe diventare un nuovo innesto per la difesa interista (al posto dell’infortunato Buchanan) già dalla prossima settimana. Si parla di una operazione dagli 8 ai 10 milioni con una contropartita tecnica.

Lazio: Immobile saluta i tifosi, ecco Nuno Tavares per la fascia

Mentre Ciro Immobile lascia la Lazio per il Besiktas lasciando un messaggio ai tifosi (“Abbiamo avuto insieme un percorso di crescita incredibile in questi otto anni. Roma è diventata la seconda casa mia e della mia famiglia. Mi sarebbe piaciuto abbracciarvi uno a uno, ma nel mercato le cose vanno veloci e bisogna prendere decisioni in momenti che non sono eccezionali. È giusto che si guardi avanti, si faccia un’esperienza nuova. Resteremo legati a vita a questa maglia, a questa società, a questa gente che ci ha amati e apprezzati così tanto”, questo un estratto del videomessaggio), la società biancoceleste saluta l’arrivo di un nuovo innesto.

Ha svolto oggi le visite mediche e iniziato il ritiro Nuno Tavares: classe 2000, il portoghese di proprietà dell’Arsenal arriva dal prestito al Nottingham dove non è stato valorizzato appieno. L’approdo alla Lazio, con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro e percentuale sulla rivendita (come riporta Calciomercato.com), consente alla squadra di Marco Baroni di poter avere ai propri servigi un terzino che potrà coprire tutta la fascia sinistra. Il contratto scadrà il 30 giugno 2029.

Napoli: De Laurentiis consegna a Conte Buongiorno

Oggi Aurelio De Laurentiis ha salutato trionfante l’arrivo di un nuovo difensore per il suo Napoli pronto per l’era Conte. Si tratta di Alessandro Buongiorno, in arrivo dal Torino con una operazione da 35 milioni di euro più 5 di bonus. Il contratto dell’ex granata è di 5 anni: fissata inoltre la clausola rescissoria che scatterà dal terzo anno, e che si aggira sui 70 milioni. Accontentato il nuovo tecnico, mentre il club sigla il terzo colpo di mercato dopo Spinazzola e Rafa Marin.

Como: Cutrone rinnova sino al 2028

L’ambizioso Como blinda uno degli uomini che ha trascinato il club alla conquista di un posto in Serie A, nonché giocatore bandiera e pure originario del luogo. Parliamo di Patrick Cutrone, che ha rinnovato ufficialmente il proprio legame con la squadra lariana sino al 2028. L’ex Milan, arrivato a Como nel 2022, in questi anni ha portato in dote 23 gol, 14 dei quali nella trionfante stagione precedente in B.

Roma: Soulé il prossimo obiettivo? El Shaarawy rientrerebbe nell’operazione con la Juventus

La giornata di oggi è stata contrassegnata inoltre da una ridda di voci riguardo il futuro di Matias Soulé. La Juventus potrebbe infatti vendere l’argentino, fresco di rientro dal prestito al Frosinone, considerato l’interesse della Roma tramite il tecnico De Rossi.

Cristiano Giuntoli chiede per l’esterno dai 35 ai 40 milioni, i giallorossi potrebbero arrivare a 30 (inserendo nella trattativa El Shaarawy per cercare di limare la richiesta) dopo aver rinunciato alla suggestione Federico Chiesa. Lo stesso Soulé sarebbe comunque disponibile a cambiare aria, purché venga valorizzato (e alla Roma ritroverebbe una persona a lui cara quale è il connazionale Dybala). La Juve, dal canto suo, ha necessità di fare cassa, anche per riuscire ad arrivare a Koopmeiners.

Arabia Saudita: l’Al-Ittihad dopo Pioli sceglie Blanc

Dando infine uno sguardo al calcio estero, il pasticciaccio di casa Al-Ittihad si è risolto con la chiamata come nuovo tecnico di Laurent Blanc. Dopo il fallimento della trattativa con Stefano Pioli, ad un passo dal firmare per poi rinunciare (forse per l’opposizione di Karim Benzema), determinando tra l’altro le dimissioni del presidente del club, la società della Saudi Pro League punta su un altro profilo dal curriculum prestigioso, già tecnico della Francia, e che ha battuto la concorrenza del connazionale Cristophe Galtier. Da segnalare che all’Al-Ittihad verrà ceduto dalla Roma, dopo una sola stagione in giallorosso, Houssem Aouar.

