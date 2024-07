Lazio, Immobile rinuncia a stipendio e premi per andare al Besiktas: previsto per oggi l’arrivo in Turchia

Fine di una storia d'amore lunga 8 anni: Immobile dice addio alla Lazio, oggi volerà in Turchia per firmare il biennale che lo legherà al Besiktas. Tutti i dettagli dell'affare

La Lazio ammaina anche l’ultima bandiera. Ciro Immobile, 207 gol in biancoceleste, saluta Formello, non senza polemiche. È il giorno dell’addio. A 34 anni l’attaccante di Torre Annunziata riparte dalla Turchia, dal Besiktas.

Lazio-Immobile, fine di una storia d’amore lunga otto anni

Già, tanto è durato il matrimonio tra Immobile e la Lazio. Sembrava fosse un amore indissolubile, di quelli destinati a durare in eterno. Eppure anche la storia all’apparenza più solida può avere il più amaro degli epiloghi. Nel presentare Baroni, il patron Claudio Lotito si era reso protagonista di un duro attacco alla bandiere, risparmiando solo Felipe Anderson. E la cifra irrisoria richiesta al Besiktas – solo 2,5 milioni di euro per il marcatore più prolifico di sempre della storia delle aquile – certifica una frattura tra le parti diventata insanabile.

Addio Immobile: ecco a cosa ha rinunciato per volare in Turchia

Come rivela Il Corriere dello Sport, pur di avere l’ok dalla Lazio per trasferirsi al Besiktas il centravanti e ormai ex capitano biancoceleste, che non è partito con la squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore, ha rinunciato a uno stipendio e anche ai premi. Immobile firmerà un biennale da 12 milioni di euro netti complessivi più opzione per un’altra stagione, ma soprattutto vorrà dimostrare di essere ancora un attaccante decisivo, dopo l’ultima travagliata annata nella capitale, in cui non mancati attriti anche con la piazza.

L’operazione si chiuderà a ore: Ciro pronto pronto a partire

L’affare è agli sgoccioli, questione di ore. C’è solo da definire gli ultimi dettagli di un’operazione che non è più in discussione. L’addio si consumerà in giornata, al massimo domani: i dirigenti del Besiktas, infatti, sono già atterrati a Roma per ratificare l’accordo con la Lazio, dopodiché Immobile partirà alla volta di Istanbul. La partenza da Fiumicino è prevista alle 18:45 con volo privato: una volta in Turchia, il calciatore classe 1990 si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che sancirà il divorzio definitivo dalle aquile e l’inizio di una nuova e intrigante avventura che lo porterà a sfidare nuovamente Mourinho in un derby. Da quello della Capitale a quello di Istanbul: sì, in Besiktas-Fenerbahce ci sarà un po’ di Lazio-Roma.