Il Napoli accontenta la Juventus per Miretti: le due ragioni che spingono Conte a servire un assist ai bianconeri

Quasi raggiunto l’accordo tra le due società, De Laurentiis verserà 15 milioni di euro per il centrocampista voluto dall’allenatore

In attesa di sistemare la fascia sinistra, il Napoli è vicino a chiudere la trattativa con la Juventus per Fabio Miretti, elemento che servirà a completare il reparto di centrocampo degli azzurri. Sono due le ragioni per cui Antonio Conte spinge per averlo.

Napoli a un passo da Miretti

Fabio Miretti potrebbe essere molto presto un giocatore del Napoli. Secondo Sport Mediaset, infatti, il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di alzare notevolmente l’offerta per il centrocampista, venendo incontro alle richieste della Juventus: i bianconeri chiedevano 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il Napoli ha alzato l’offerta da 10 a 15 milioni, chiudendo di fatto l’affare. Miretti ha già detto sì al Napoli, ormai restano solo i dettagli da definire.

Miretti e la lista del Napoli

Ma perché il Napoli ha cercato con tanta insistenza Miretti, giocatore reduce da un paio di campionati positivi ma non di sicuro brillanti, servendo per di più un assist alla Juventus, alla disperata ricerca di risorse per finanziare la sua campagna acquisti? Le ragioni sono essenzialmente due.

Una riguarda la lista giocatori per la Serie A che il Napoli dovrà presentare: considerando Mazzocchi e Simeone in partenza, il club azzurro ha ormai un solo slot libero (su 17) tra i giocatori over 22, destinato probabilmente a Miguel Gutierrez, in arrivo dal Girona. A centrocampo, dunque, il Napoli aveva una platea più ristretta di giocatori tra cui scegliere un possibile rinforzo, dovendo puntare su un giocatore appartenente ad un’altra categoria: quella dei calciatori Over 22 formati in un vivaio italiano oppure su un Under 22, come Miretti appunto (classe 2003).

Napoli su Miretti: la ragione tecnica

L’altra, invece, è una ragione di ordine tecnico. In origine il Napoli cercava infatti un centrocampista “fisico” in grado di sostituire eventualmente Frank Zambo Anguissa, ma poi ha virato su un profilo come Miretti, ovvero una mezz’ala versatile, abile sia in fase di recupero che con la palla tra i piedi. In particolare, con la scelta di Miretti il Napoli acquisisce un palleggiatore in più: lo juventino, infatti, ha nella gestione della palla e nel gioco di prima una delle sue qualità migliori.

Col suo arrivo, Conte può dunque puntare a sanare uno dei difetti principali del Napoli dello scorso anno: quando in vantaggio, la squadra azzurra tendeva a cedere il possesso agli avversari perché sprovvista di centrocampisti abili proprio nel tenere palla. Miretti, utilizzato a gara in corso e con la squadra in vantaggio, può aiutare il Napoli proprio a migliorare sotto questo profilo.