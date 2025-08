Calciomercato: Juventus, con Douglas Luiz ci siamo, Napoli tra Fabbian e Miretti, la Roma su Dorgeles

L'Inter studia il piano-B se Lookman salta definitivamente, piace anche Nico Gonzalez, Jashari punta i piedi per andare al Milan, Fiorentina su Sohm

Trentatreesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

L’Inter pensa anche a Nico Gonzalez

Su Lookman l’Inter non ha ancora mollato la presa definitivamente ma sta valutando ovviamente le alternative. Stando a quanto afferma Sky Sport, Nico Gonzalez resta nel mirino. La base di partenza per la trattativa è di 20 milioni. Oltre ad Openda c’è poi Christopher Nkunku, destinato a lasciare il Chelsea. L’ex Lipsia, reduce dalla vittoria della Conference League e del Mondiale per Club, è legato ai Blues fino al 2029 e guadagna 6,5 milioni a stagione. Più defilati i nomi di Raspadori, Chiesa e Orsolini.

Juve, vicino l’addio di Douglas Luiz

Sembra vicina alla conclusione la telenovela Douglas Luiz per la Juve. Il centrocampista brasiliano classe 1998 (lasciato in tribuna nel test con la Reggiana) avrebbe accettato le avances del Nottingham Forest: come riportato dal “QS”, il giocatore avrebbe un accordo di massima con il club britannico, che offrirebbe un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione fino al giugno del 2030. Il Forest, adesso, dovrà trovare l’accordo economico con la Juve per il cartellino, ballano ancora 7-8 milioni ma c’è ottimismo.

Il Napoli tra Miretti e Fabbian

In uscita c’è anche Fabio Miretti: come riportato da “Sportmediaset”, il centrocampista classe 2003, reduce da una buona stagione in prestito al Genoa, sarebbe cedibile, ma per 15 milioni di euro. A Conte piace ma spunta un’alternativa per gli azzurri. Si tratta di Giovanni Fabbian del Bologna che ha più o meno lo stesso costo. In difesa per i campioni d’Italia Gutierrez più sì che no, Juanlu più no che sì.

Milan, il braccio di ferro di Jashari

Il Milan aspetta sempre Jashari e si sta muovendo il giocatore in prima persona: nel weekend incontrerà il Bruges per ribadire la sua intenzione di andare via, sottolineando di non voler giocare più con la maglia dei neroblù indispettito dalla promessa di cessione fatta e non mantenuta dalla dirigenza. La società, riferisce Sky, aveva promesso al 23enne la cessione nel caso in cui fosse arrivata un’offerta da almeno 32,5 milioni.

Quella del Milan è più alta, 33,5 milioni più 5 di bonus, eppure il Bruges non ha ancora dato via libera perché ingolosito da altre proposte più ricche, in primis quella del club arabo del Neom che avrebbe messo sul piatto 45 milioni. Dall’Inghilterra sarebbe arrivata anche un’offerta 40 milioni e Jashari piace pure al Bayer Leverkusen. Intanto Okafor sta convincendo Allegri e lascerà il Milan solo in caso di un’offerta a titolo definitivo. Su di lui c’è il Bologna.

Con Vlahovic che resta sullo sfondo Tare si muove anche per Darwin Nuñez. Secondo quanto riferito da Sky, i rossoneri avrebbero fatto un primo tentativo per il centravanti del Liverpool. L’uruguaiano ha uno stipendio di circa 5 milioni di euro al netto – e una valutazione che si aggira sui 60 milioni di euro. Alla finestra ci sono sempre gli arabi dell’Al Hilal, che però non ha ancora presentato una proposta ufficiale: il Milan, però, avrebbe già parlato con il giocatore e chi lo rappresenta, incassando il gradimento del giocatore.

Dorgeles ultima idea per la Roma

C’è una nuova fiamma per la Roma: Dorgeles, 22 anni, maliano, ala che sta facendo le fortune del Salisburgo, con il quale ha realizzato 15 gol e confezionato 9 assist nell’ultima stagione. Con 20 milioni Massara potrebbe portarlo in giallorosso. La Fiorentina è vicinissima a chiudere la trattativa con il Parma per Simon Sohm: operazione da circa 15 milioni, il giocatore ha accettato il trasferimento.