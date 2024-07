Lazio, Immobile verso il Besiktas, addio bandiere: la rivolta dei tifosi sul web

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito aveva preannunciato un cambio di rotta, il bomber andrebbe a guadagnare in Turchia circa 5 milioni all'anno

In Turchia lo danno per certo, ma chi ha sentito la conferenza di oggi di Lotito, nel giorno della presentazione del nuovo tecnico Baroni, non è rimasto sorpreso. Ciro Immobile sta per lasciare la Lazio. Il Besiktas ha offerto un biennale da circa 5 milioni più bonus al bomber che nel pomeriggio è andato a colloquio col presidente. L’ingaggio che propongono i turchi è superiore a quello che gli offre il club biancoceleste.

In Turchia danno per fatto l’arrivo di Immobile

Immobile ad un passo dal Besiktas”. Questo quanto si legge sul portale Fanatik.com e quanto riportato dal giornalista turco Ovunç Özdem, secondo il quale ci sarebbe un accordo totale tra la Lazio e il Besiktas per la cessione di Immobile. Il club turco avrebbe anche già raggiunto l’ok del bomber di Torre Annunziata per un contratto biennale.

Le parole di Lotito in conferenza

Addio a una bandiera dunque? Lotito lo aveva quasi preannunciato dicendo: “Una volta c’erano le bandiere e io sono tra gli ultimi ad aver cercato punti fermi, ma le scelte di alcuni sono legati a interessi economici che prescindono all’attaccamento ai colori della maglia. Abbiamo un allenatore che non corre dietro alle teorie ma alla pratica: chi merita gioca, e non solo perché ha un nome. Lo scorso anno la mancata applicazione di ciò ha determinato l’avvicendamento di due allenatori e qui chiarisco una volta per tutti: non hanno avuto nessun problema con la società”.

Presenze e gol di Immobile con la Lazio

Dopo 270 presenze e 169 gol con la maglia della Lazio dal 2016 alla scorsa stagione sembra arrivata dunque la parola fine per Ciro Immobile in biancoceleste. Sul web fioccano le reazioni: “Siamo tornati la Lazio di Talamonti, Keller e Cribari. Mannaggia, come semo caduti in basso. Salvateci vi prego” e anche: “Gli bastava ascoltare la conferenza per capire che forse è arrivato il momento di farsi da parte” e poi: “dopo lo show di Lotito di oggi Immobile ha già due piedi fuori Formello” e ancora: “ascoltando il delirio di Lotito, quando si è lasciato sfuggire la cosa delle bandiere e dei giocatori che a na certa devono andare, tra le righe posso intuire quale sia la posizione del gestore”, oppure: “Ragazzi salutiamo l’ultimo baluardo di una Lazio che ci ha fatto sognare prima Simone poi Sergio poi Luis e Felipe e infine il capitano che amarezza”

Il dolore dei tifosi sul web

C’è chi scrive: “Già i turchi sono partiti sui social con il #cometobesiktas , se va via Immobile devi fare un acquisto fenomenale, Greenwood non basterebbe visto che lo stavi già provando a prendere, servirebbe un attaccante di spessore, ma siamo alla Lazio per cui 0 speranze” e poi: “Se addio sarà speriamo che non sia accucciato dietro na macchina come nel 97” e anche: “Che errore non andare in Arabia l’anno scorso” e ancora: “Lotito ha fatto chiaramente capire in conferenza stampa di aver fatto un errore non cedendolo la scorsa estate”

I tifosi sono scatenati: “Se va via anche Immobile, a livello simbolico, caro Lotito sei costretto a fa’ un grandissimo colpo sennò sto giro..” e anche: “a noi tifosi della Lazio non è permesso sognare! I matti siamo noi però che dopo 20 anni ancora crediamo che qualcosa possa cambiare” e infine: “Io sono affezionato a Immobile come tutti noi tifosi laziali..certo è che già l’anno scorso c’era questa possibilità di andare via e non l’ha fatto poi durante l’anno si sono viste difficoltà fisiche dovute anche all’età quindi penso sia giusto per tutti separarci..