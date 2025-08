Icardi-Wanda Nara, l'ultimo dispetto del bomber. E la figlia di Maurito vuole cambiare cognome

La faida infinita tra i due continua. Dopo la denuncia per revenge porn, l'ex attaccante dell'Inter avrebbe deciso di donare tutti i beni lasciati dall'ex moglie in Turchia

Il gossip dell’estate è servito. E, ancora una volta, vede protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara. Sempre più ai ferri corti. Anzi, tra i due è proprio guerra. Mentre arriva l’ultimo dispetto dell’attaccante ex Inter ai danni della showgirl, dall’Argentina rimbalza una notizia che certamente non farà piacere al bomber: la figlia vuole cambiare cognome.

Icardi-Wanda Nara, scontro totale: l’ultimo dispetto

Ecco l’ennesima puntata di una perfetta telenovela in salsa sudamericana. Icardi e Wanda Nara sapevano come monopolizzare l’attenzione delle riviste scandalistiche quando ancora facevano coppia, ma ora – da ex agguerriti – si stanno veramente superando.

L’ultimo dispetto è firmato Maurito. Già, stando a quanto riferisce il giornalista argentino Pepe Ochoa, il 32enne bomber del Galatasaray avrebbe donato a due fondazione turchi tutti – e sottolineiamo tutti – i beni lasciati dall’ex moglie nella loro abitazione da sogno a Istanbul. Parliamo di vestiti, scarpe e borse firmate, dall’enorme valore.

L’entourage della showgirl spiazzato

Nel corso del programma Sálvese quien Pueda, Ochoa è entrato nei dettagli di una vicenda destinata a sollevare l’ennesimo polverone, dal momento che – a quanto pare – la nuova mossa di Icardi dopo la denuncia per revenge porn della scorsa settimana avrebbe colto di sorpresa l’entourage di Wanda Nara, da cui non è mai arrivata alcuna autorizzazione.

Via tutti i suoi beni, dunque. E anche quelli dei suoi figli. Il calciatore, che ormai fa coppia fissa con l’altrettanto esplosiva Eugenia Suarez, avrebbe giustificato la sua decisione spiegando che ormai nessuno vive più a Istanbul. Wanda e figli hanno da tempo fatto ritorno a Buenos Aires e non torneranno più in Turchia.

Icardi, è rottura con le figlie: la richiesta di Francesca

Anche il rapporto con le figlie Francesca e Isabella sembra ormai compromesso. Anzi, come riferito dalla reporter Laura Ubfal, “il rapporto si è proprio interrotto”. Inizialmente sarebbe stata la più piccola, Isabella, a non voler parlare più col papà, poi si è aggiunta anche Francesca, la più grande.

Che è andata oltre. Sì, perché avrebbe addirittura chiesto di cambiare cognome per la sofferenza che le avrebbe causato il padre, il quale ora vive in Turchia con i figli di China Suarez. Anche i tre figli che Wanda Nara ha avuto in precedenza con Maxi Lopez si sarebbero allontanati da Icardi, nonostante negli anni avessero costruito un ottimo rapporto.