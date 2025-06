Icardi-Nara, lite infinita: accusa di furto e veleni. Il papà di Wanda è furioso, che attacco a China Suarez

La storia infinita tra la coppia argentina più discussa e controversa al mondo. Entra in gioco anche il papà di lei con parole non tenere nei confronti dell'ex genero.

La storia infinita. Quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara che continua a far discutere tra accuse, polemiche e tensioni familiari. Il divorzio si è trasformato in una battaglia pubblica e personale che coinvolge non solo i due protagonisti, ma anche le figlie, i parenti e i social media. E gli amanti come China Suarez, attaccata ferocemente dal papà di Wanda.

Le accuse di Maurito a Wanda

E’ notizia di qualche giorno fa che Mauro Icardi abbia accusato Wanda Nara di avergli sottratto oltre sette milioni di euro, trasferendoli su un proprio conto personale.

L’attaccante del Galatasaray ha sporto denuncia per furto sostenendo di averne tutte le prove sul telefono. Oltre all’accusa economica, l’attacco è proseguito anche su un piano personale, con il ritratto di Wanda donna che penserebbe solo a ste stessa ignorando il benessere delle figlie.

La controreplica della showgirl

Non si è fatta attendere, naturalmente, la replica della showgirl indispettita – per usare un eufemismo – dalla diffusione illecita dei dati personali messa in atto dall’ormai ex marito reo di aver pubblicato sui social il suo conto bancario.

In un’intervista Wanda Nara ha smentito tutto quanto raccontato da Icardi anche in relazione alla figlia Isabela. Inoltre, ha chiesto che l’ex interista si sottoponga a una terapia psicologica, come già deciso dal tribunale per lei.

L’intervento di papà Andrés: tirata in ballo China Suarez

Sulla questione è intervenuto anche Andrés Nara, il papà di Wanda. Ovviamente per prendere le parti della figlia con aspre critiche nei confronti del bomber argentino accusato di essere incoerente e dannoso per le nipoti.

Alcuni racconti sono davvero inquietanti, come quello della cremazione del cane dinanzi alla figlia. Isabel, inoltre, avrebbe avuto un crollo vedendo il suo papà con China Suarez. Per Andrés la relazione tra Icardi e China Suarez sarebbe solamente una messa in scena.