Icardi con China Suarez a Istanbul sfida Wanda Nara, ma è lei ad oscurarli. L'udienza di separazione imminente

Situazione sempre più tesa tra gli ex coniugi in procinto di affrontare l'udienza per il loro divorzio, fissata a Milano l'11 marzo prossimo

Nella notte di Istanbul, è incongruente ma evidente la contrapposizione tra quanto si stava consumando tra Galatasaray e Fenerbahce, con Mauro Icardi e la sua nuova compagna China Suarez in tribuna, e l’evento Best Europe Awards con Wanda Nara premiata come Donna dell’anno. In quelle stesse ore l’attaccante argentino, fuori per infortunio e nel pieno del vortice della separazione dall’ex moglie, è stato accolto e incensato di lodi dal pubblico mentre Wanda Nara riceveva, argentina in Turchia, l’ennesimo riconoscimento della sua qualità professionale, della sua capacità indubbia di riuscire a conciliare ogni sua iniziativa con risultati di business.

L’imprenditrice ha dimostrato di saper gestire contratti, negoziare, impegnarsi in ogni ambito (sportivo, televisivo, social) e riuscire a centrare obiettivi dall’esito nient’affatto banale ribadendo quanto il suo senso degli affari, le intuizioni e il lavoro abbiano un ruolo determinante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Wanda Nara e Icardi lontani e vicini, a Istanbul

Ieri sera, a Istanbul, Wanda Nara è stata premiata in qualità di Donna dell’anno ennesimo premio ricevuto in una carriera incominciata quasi da bambina, che ha avuto un percorso non lineare ma comunque intelligente, acuto. Degno di una protagonista del suo tempo.

E che, nel corso di un rapporto decennale con Mauro Icardi, ha sancito anche un importante supporto nelle trattative per i contratti e nella gestione di un patrimonio diventato comune imponente. La richiesta di un assegno pari a 500.000 euro al mese per il mantenimento ha destato un certo clamore, visto da qui.

Dai margini di questo matrimonio anche economico, la premiata ditta Icardi-Nara aveva in essere accordi commerciali, partnership, sponsorizzazioni, aziende in comune. Una simile cifra potrebbe destare stupore, parrebbe addirittura sensazionale. Fino a che punto, se mettiamo in conto tutto quel che hanno costruito?

Fonte: Getty Images

China Suarez e Icardi allo stadio

L’udienza di separazione a Milano

L’11 marzo prossimo è fissata l’udienza a Milano, dove incomincerà con questo appuntamento in tribunale la prima fase della separazione effettiva tra la conduttrice e imprenditrice e il calciatore argentino, il quale ha avviato al pari dell’ex una campagna social e mediatica molto puntuale nei confronti di Wanda Nara, accusata anche di tradimento e che ha replicato su ciò ed altro allontanando certi sospetti.

Relazioni complicate su cui è stato detto e scritto molto, compreso il dolore e la sofferenza di quanto causato da queste notizie da parte di Simona Guatieri, all’epoca già legata a Keita Balde.

La spartizione della spa Nara-Icardi

Quel che pare inevitabile è la tensione tra gli ex coniugi, oggi legati ad altri partner e che proseguono nello scontro che decide patrimonio, contratti e beni immobiliare oltre a quanto di più delicato per entrambi. Questa separazione implica anche la decisione dell’affidamento dei loro figli: Francesca e Isabella, entrambe minori, sono figlie di entrambi mentre Valentino, Costantino e Benedicto sono i primi tre figli di Nara avuti dal primo marito, l’ex calciatore Maxi Lopez con il quale ha chiuso da qualche anno una lunga ed estenuante causa legata al mantenimento dei loro ragazzi.

Capitoli complicati, indubbiamente. Difficili per ognuno dei protagonisti coinvolti e che pure se a distanza, nella notte, si sono ritrovati negli stessi luoghi incrociandosi senza trovare ancora tempo e modo per una qualche forma di distensione. Adesso, rientrata la crisi tra la conduttrice argentina con L-Gante, andrà compreso se quanto avverrà a Milano sancirà una nuova linea, almeno sul versante dei termini della separazione di Wanda Nara da Icardi.