Keita Balde, tutta la verità sul "tradimento" con Wanda Nara: le accuse a Mauro Icardi e le scuse all'ex moglie

Si arricchisce di un nuovo capitolo la telenovela che ha coinvolto, loro malgrado, Simona Guatieri e Keita Balde: dopo il presunto tradimento con Wanda Nara, l'influencer è pronta a perdonare il giocatore del Monza

In un modo o nell’altro, il gossip bussa sempre alla porta di Wanda Nara, volente o nolente. La procuratrice e showgirl si è ritrovata in una storia di presunti tradimenti, portati alla luce dall’influencer Simona Guatieri. Che nel 2017 conobbe Keita Baldé, con cui si sposò nel 2022. Il quale pare abbia tradito la consorte proprio con l’ex compagna di Mauro Icardi. Con quest’ultimo che avvisò la modella della cornificazione in atto.

Quando Simona Guatieri confermò il tradimento di Keita Balde

Ci sono tutti gli elementi per una gustosa pochade, se non fosse che alla fine c’è chi ha sofferto della cosa. E parliamo di Guatieri, che già lo scorso ottobre rilasciò una intervista a FanPage in cui ricostruiva il fattaccio (“Ma avrei preferito lavare i panni sporchi in casa”) e parlava del suo stato d’animo.

“Un matrimonio non finisce per dicerie, soprattutto se i giornali scrivono qualcosa e nessuno smentisce”, è una delle frasi proferite dalla modella, che da Baldé ha avuto anche due figli. Una storia di tradimenti citata anche dalla stessa Wanda Nara in una recente intervista concessa a Belve da Francesca Fagnani, in cui però consigliò l’ex compagna di Baldé a prendersela direttamente con il giocatore.

“Avevamo appena costruito una famiglia, non potevo credere che il mio matrimonio stesse finendo. Ho cercato di convincere anche me stessa che tutto potesse tornare come prima”, altra frase espressa da Guatieri a FanPage, ammettendo la vergogna subita.

Guatieri torna ad attaccare Nara e Icardi: “Abbiamo un’altra morale”

Oggi questa soap ha avuto un nuovo capitolo, con tanto di colpo di scena e cliffhanger per la prossima puntata. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, tra un dramma e l’altro, Simona Guatieri è tornata sul caso del tradimento aggiungendo ulteriori dettagli.

Ancora una volta l’influencer ha attaccato Wanda Nara (purtroppo si finisce sempre lì: la colpa è delle donne e non degli uomini che potrebbero mantenere il sangue freddo o aprirsi con le loro compagne con maggiore trasparenza), ma ne ha avuto anche per Icardi: “A lui consiglio di concentrarsi sul calcio e di non pensare al gossip“.

E ancora: “Siamo diversi da loro, noi abbiamo una morale diversa. Se mio marito mettesse in piazza quello che Wanda gli mandava…”. Non solo, Guatieri ha confermato di essere passata alle vie di fatto contro l’ex coppia, denunciandoli perché “non possono permettersi di mettere in piazza come piace a loro e per i loro scopi quello che vogliono”.

Il riavvicinamento tra Guatieri e Balde: “L’ho perdonato”

Poi altri dettagli sulla rottura con il giocatore del Monza: “Ci siamo separati ad aprile, ma i nostri legali in tribunale ci avevano chiesto di ripensarci per il bene anche dei bambini”. E qui il primo colpo di scena: la ragazza ha sostenuto che sia un atto un riavvicinamento con Baldé, attualmente in Italia “per starmi vicino”.

“La rabbia si è placata, stiamo riuscendo a dialogare e a capirci. Io l’ho perdonato, e ci siamo anche rivisti di recente come genitori. Abbiamo anche passato il capodanno assieme”. Insomma, tra i due sta tornando il sereno con prove di dialogo ben avviate. Ma Guatieri ha messo in guardia: “Non so se possiamo davvero tornare assieme. Io sono innamorata di lui, però la ragione a volte deve prevalere. Ma penso che lui abbia capito che non può giocare con i sentimenti”.

E lui prova a ricucire

Secondo colpo di scena: a sorpresa (vabbé, opinabile) lo stesso Baldé ha inviato un videomessaggio alla compagna, sia mai che queste cose si svolgano in camera caritatis anziché davanti alla camera che ti riprende in tv.

E l’ex Inter si è cosparso di cenere il capo dicendo di aver “commesso l’errore più grande della mia vita, con la donna della mia vita”. E dopo aver lanciato anch’egli gli strali contro i presunti Bonnie e Clyde dei sentimenti, ovvero il binomio Nara-Icardi (“Non hanno avuto cuore”), si è poi dichiarato all’ex compagna: “Sei l’unica donna che amerò per sempre”, chiedendole quindi il suo perdono.