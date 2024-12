Wanda Nara e Mauro Icardi, la chat dello scandalo dopo il flirt con Keita Balde: lui le ha inviato il video

La fugace liaison tra Wanda Nara e Keita Balde è sempre più di dominio pubblico. Intanto spuntano le chat tra Mauro Icardi e l'ex moglie che confermerebbero l'avvenuto tradimento.

Lui, lei, l’altro e l’altra. Storie di tradimenti e rivelazioni, senza alcun limite al pudore. Dove lui è Mauro Icardi, lei ovviamente Wanda Nara. E poi c’è l’altro, Keita Baldé, ex attaccante dell’Inter e compagno di squadra di Icardi e l’altra, pure lei tradita come l’argentino, Simona Guatieri, ex moglie di Keita.

Tra il senegalese cittadino spagnolo e Wanda Nara ci sarebbe stata una liaison con tanto di prove video schiaccianti, che spuntano come funghi in autunno. Dopo lo “spiffero” di Guatieri arrivano nuove scoperte: le chat (non più segrete) tra Icardi e Wanda.

Icardi e il tradimento di Wanda: “Perché a casa mia?”

“A casa mia, non ci posso credere. Perché? Dio! Perché? Non merito questo”, è il testo di uno dei tanti messaggi disperati inviati da Mauro Icardi all’ex moglie Wanda Nara corredato di video che incastrerebbe l’ex moglie e l’ex compagno all’Inter, Keita Baldé.

Tra i due amanti ci sarebbe stata una storia clandestina, scoperta, con tanto di prove venute fuori qualche anno fa e riportate alla luce negli ultimi giorni, dopo le dichiarazioni di Simona Guatieri, ex moglie di Baldé, rilasciate al podcast argentino Mitre Live.

Appena due mesi dopo il matrimonio tra Guatieri e l’attaccante senegalese con cittadinanza spagnola organizzato sul Lago di Como alla presenza di oltre 200 invitati, Icardi contattò la donna rivelando la tresca tra il marito e Wanda Nara consumato in un incontro nel lussuoso appartamento della coppia ripreso dalla telecamera interna dell’abitazione.

Dopo un altro incontro avvenuto a Dubai, fu la stessa Wanda Nara a inviare a Guatieri foto e chat di lei e di Keita. “Credo che lo abbia fatto perché non gli sono piaciute le parole che abbiamo detto. Forse si è sentita giudicata, non lo so. Quello che so è che una donna che va a letto con mio marito e poi mi manda delle foto non so come chiamarla”, ha spiegato l’ex moglie di Keita al giornalista Juan Etchegoyen.

Wanda Nara-Baldé, le prove del tradimento

Nel video, però, Keita appare con il volto oscurato. Ma alla luce delle rivelazioni di tutte le parti in causa coinvolte in questa telenovela, non c’è più spazio per le interpretazioni. Ad aggiungere un carico da novanta sulla vicenda è stata l’influencer argentina Vicky “Juariu” Braier, che nelle proprie storie su Instagram ha pubblicato alcuni screen di chat scambiate tra Mauro Icardi e Wanda Nara.

In queste chat si legge tutto il disappunto dell’attaccante argentino appena tradito dalla compagna, madre delle due figlie nate nel 2015 e nel 2016. Nelle conversazioni si vede Icardi in possesso di un video che dimostrerebbe l’avvenuto tradimento di Wanda Nara con un compagno di squadra all’Inter, che successivamente si scoprirà essere Keita Baldé.

Dopo averle inviato il video registrato dalle videocamere di sicurezza all’interno dell’appartamento dove si è consumato il “fattaccio”, Icardi, tra il furioso e il disperato, le scrive: “A casa mia, non ci posso credere. Perché? Dio! Perché? Non merito questo. Perché?”.

Wanda Nara-Baldé, il video dello scandalo

Il video che ritrae Wanda Nara con Keita Baldé è ormai di dominio pubblico. Ne ha parlato anche la giornalista Yamina Latorre durante la trasmissione Bondi Live su una tv argentina. “Ho il video di Wanda con il senegalese”, dice la donna a un collega mostrandole il video.

I due hanno commentato il filmato senza farlo vedere in pubblico, commentando: “C’è molta intimità, sono felici. Lui si butta sul letto dopo. Non è come se fossero in un centro commerciale, sono soli”. Insomma la telenovela è destinata ad andare avanti, tra vittime e carnefici e spettatori sempre più interessati.