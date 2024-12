Icardi sfrattato da Wanda Nara, sottratti anche orologi, gioielli e soldi

Una famiglia distrutta, un nuovo amore all'orizzonte, denunce, querele e accuse reciproche: cosa sta succedendo a Mauro Icardi e Wanda Nanda Nara

La soap turca tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo capitolo, segnato da litigi, accuse e denunce reciproche. Questa volta, il teatro dello scontro è stato a Buenos Aires, dove Wanda ha chiesto all’ex marito di lasciare l’abitazione che gli aveva temporaneamente concesso per la riabilitazione dopo un infortunio al ginocchio. La situazione, però, è degenerata, culminando con uno sfratto, l’intervento della polizia e una denuncia incrociata.

Wanda Nara sfratta Mauro Icardi: lite a Buenos Aires

Wanda aveva messo a disposizione la sua casa di Buenos Aires per aiutare Mauro durante il periodo di recupero fisico. Tuttavia, gli aveva imposto di lasciarla entro il 25 novembre. Quando Icardi non ha rispettato il termine, Wanda si è recata presso l’abitazione in piena notte, accompagnata da alcune persone del suo entourage, chiedendo all’ex marito di andarsene immediatamente.

Di fronte al rifiuto di Mauro, Wanda ha deciso di coinvolgere le forze dell’ordine, segnalando anche la presunta presenza di armi nella casa. La polizia ha effettuato una perquisizione durata cinque ore, senza però trovare alcun armamento.

Il gesto di Wanda sarebbe stato motivato dalla notifica ufficiale del divorzio, che avrebbe alimentato ulteriormente le tensioni tra i due.

La controdenuncia di Icardi a Wanda Nara: spariti orologi

Dopo lo sfratto, Mauro ha sporto controdenuncia, sostenendo che Wanda gli avrebbe sottratto orologi di lusso, denaro contante (oltre 70mila euro) e gioielli di valore. Attualmente, Icardi è ospite di un amico, mentre i suoi agenti italiani seguono da vicino gli sviluppi della vicenda.

Nelle precedenti settimane, Icardi ha anche diffuso un video in cui ha denunciato molestie ai suoi danni da parte di Wanda Nara.

La versione di Wanda Nara contro quella di Icardi

Interpellata dai media locali sullo sfratto, Wanda ha spiegato: “Gli ho prestato la mia casa con il cuore, come farei con chiunque o come faccio anche con il mio ex marito Maxi Lopez ogni volta che torna qui. Ma poteva restarci fino al 25 novembre, poi ne ho avuto bisogno per motivi personali”.

La situazione, tuttavia, resta complessa e le reciproche accuse sembrano destinare la vicenda a ulteriori sviluppi legali tra Icardi e Wanda Nara.