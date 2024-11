Secondo i media argentini, il calciatore avrebbe una frequentazione. La conduttrice invece è accanto al primogenito, figlio di Maxi Lopez, reduce da un intervento su cui non ha condiviso ulteriori notizie

Della loro complicata separazione conosciamo quel che è pubblico, la recente denuncia per violenza di genere a carico di Icardi da parte della sua ex moglie, la controversia sull’incontro documentato da un video tra Mauro e Wanda Nara la quale si sarebbe difesa in merito.

La conduttrice ha affermato di aver avvertito preventivamente i rappresentanti legali dell’ex marito per potersi recare nella loro dimora e prelevare documenti ed effetti personali in vista del suo viaggio all’estero, poi cancellato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Separazione Nara-Icardi, la presunta compagna di Mauro

Una vicenda che ha visto emergere, con una certa prepotenza, nei programmi mattutini come LAM e DDM una pagina dedicata esclusivamente a tracciare un profilo di Angela Milena Burgos Niño, avvocata penalista nata in Colombia, specializzata in diritto di famiglia e residente da tempo a Cordoba dove sarebbe impegnata nel suo studio legale.

A questa attività principale, la 35enne, abbina la produzione di una finestra televisiva sul mondo giuridico che va in onda in un’emittente locale argentina che le ha consentito di acquisire una certa notorietà.

E siccome della denuncia per violenza di genere a carico di Icardi si discute, e molto, in Argentina e nelle sedi più diverse da un tribunale e da uno studio legale, ecco che il suo ruolo sta acquistando più centralità con l’aggiunta, sentimentale, dell’avvicinamento a Mauro secondo LAM.

Chi è Angela Burgos, la presunta nuova compagna di Icardi

Angela Burgos, avvocata penalista con una specializzazione in diritto di famiglia, ha 35 anni e ha fissato il centro delle sue attività a Cordoba in Argentina, pur essendo originaria della Colombia dove ha vissuto per poi trasferirsi e specializzarsi all’estero. Le sue origini portano in Argentina ed è qui che è tornata per seguire l’ambizione di uno studio legale, del quale è socia e che la impegna, oltre alla produzione e conduzione di un format dedicato al mondo giuridico. I suoi social sono chiusi, ma non è poi così raro trovare sue foto in contesti meno professionali tra social, appunto, e passaggi televisivi.

Fonte: IPA/Instagram

Wanda Nara e Icardi qualche mese fa, a destra l’avvocata Burgos nella foto profilo

Da quanto riferiscono DDA e LAM, Burgos è madre di una bambina piccola Sofia, è ufficialmente single e assiste Icardi in una delle controversie più delicate che lo riguardano nell’ambito della separazione da Wanda. I due si sarebbero conosciuti tramite amici comuni e da quel momento avrebbe affiancato Icardi come avvocata. Mauro sta vivendo la separazione da vicino, adesso che si trova in Argentina, per essere più vicino alle figlie Francesca e Isabella, avute da Wanda Nara, e a Constantino, Benedicto e Valentino nati dal matrimonio tra la showgirl e l’ex marito Maxi Lopez.

Wanda Nara e la decisione di non lasciare l’Argentina

Nara, infatti, avrebbe dovuto recarsi in Thailandia per partecipare a un evento in programma e legato a un brand di gioielleria internazionale, ma ha deciso di rinunciare. E successivamente pubblicare delle immagini eloquenti che la ritraggono con uno dei suoi figli in ospedale. Ciò è stato poi chiarito, una volta effettuato l’intervento, con i dettagli che l’imprenditrice ha valutato e deciso di divulgare in una fase delicata della sua vita privata. Anche per via della sua separazione da Mauro Icardi.

Nel sudest asiatico si trovano attualmente la sorella Zaira, Pampita e un gruppo di celebrità radunate per ragioni commerciali e di immagine, che manca di Wanda la quale ha preferito rimanere in Argentina per restare con i propri figli in un momento ritenuto evidentemente critico e per l’intervento subito da Valentino.

Il dissidio tra Wanda e Icardi era all’apice, in quelle ore quando tra le stories è comparso questo comunicato, soprattutto dopo i video pubblicati e che hanno richiesto il chiarimento e la specifica della previa richiesta attraverso i rispettivi legali di recarsi in casa dell’ex.

Fonte: Getty Images

Wanda Nara in Turchia

Il ruolo dell’avvocata nella denuncia per violenza di genere

“Lavoro sempre con uomini, sono una donna single. Non ho in mente qualcuno in questo momento. Icardi è un uomo attraente, molto colto, un gentiluomo, ma in questo momento penso ad altro. Quando lavoro mi concentro su chi sono i miei clienti, non guardo dall’altra parte”, ha detto l’avvocata che lo assiste.

Burgos gode di grande popolarità, è un personaggio pubblico e riconoscibile grazie alla continua e sistematica disponibilità a interventi tecnici in programmi televisivi dedicati a controversie o alla cronaca su Canal 12, Canal América y Canal A24, Telefé, CNN, Cadena 3, Radio Mitre. Dal suo curriculum si evince quanto la sua figura possa rivelarsi importante nella controversia con Wanda.

Le accuse di tradimento reciproche

Nara è accusata da Icardi di averlo tradito in diverse circostanze con L-gante, ma anche il giocatore è stato accusato a sua volta dall’ex moglie di averla tradita con Eugenia Suarez, detta la China, ai tempi del PSG e di aver deciso per tutti di chiudere la loro relazione. A fasi alterne, entrambi hanno avanzato accuse e attacchi compresa la denuncia per violenza di genere e sottrazione di 70mila dollari, sostenendo che l’attaccante le avrebbe impedito di prelevare documenti e oggetti personali. Insomma, dieci anni festeggiati qualche mese fa e dimenticati altrettanto velocemente.

Lo scenario possibile, relativo al divorzio che sarebbe avviato formalmente, è che questo capitolo sia uno dei tanti di un divorzio complicato, che si muove su più piani: dalle società al mantenimento delle figlie, al loro affidamento.