La foto dall'ospedale di Wanda Nara che ha allertato i followers: stop da imputare a Valentino e non a Icardi (che ha un nuovo amore)

Secondo i media argentini, il calciatore avrebbe una frequentazione. La conduttrice invece è accanto al primogenito, figlio di Maxi Lopez, reduce da un intervento su cui non aggiunge altro

Attraverso le storie pubblicate su Instagram, Wanda Nara ha deciso di dare la sua versione – filtrata, edulcorata sicuramente – su quanto sta accadendo a lei e alla sua famiglia dopo che alcuni giorni fa la conduttrice e influencer aveva pubblicato un comunicato per rendere nota la sua decisione di non lasciare l’Argentina.

Nara, infatti, avrebbe dovuto recarsi in Thailandia per partecipare a un evento in programma e legato a un brand di gioielleria internazionale, ma ha deciso di rinunciare. E successivamente pubblicare delle immagini eloquenti che la ritraggono con uno dei suoi figli in ospedale. Ciò è stato poi chiarito, una volta effettuato l’intervento, con i dettagli che l’imprenditrice ha valutato e deciso di divulgare in una fase delicata della sua vita privata. Anche per via della sua separazione da Mauro Icardi.

Wanda Nara e la decisione di non lasciare l’Argentina

Qualche giorno fa, Wanda Nara aveva annunciato che non sarebbe volata nel sudest asiatico dove si trovano attualmente la sorella Zaira, Pampita e un gruppo di celebrità, preferendo rimanere in Argentina per restare con i propri figli in un momento ritenuto evidentemente critico.

Il dissidio tra Wanda e Icardi era all’apice, in quelle ore quando tra le stories è comparso questo comunicato, soprattutto dopo i video pubblicati e che hanno richiesto il chiarimento e la specifica della previa richiesta attraverso i rispettivi legali di recarsi in casa dell’ex.

Fonte: Getty Images

Wanda Nara in Turchia

Il comunicato: separazione tesa da Icardi

Un episodio su cui era stato indispensabile una nota, con dettagli relativi a urgenze (documenti e abiti) e la presenza dei rispettivi rappresentanti legali e comunicazioni preventive. Componenti di questo racconto che potremmo avvertire come segnali di una separazione non semplice.

“Per motivi personali pubblicamente noti, ho deciso di sospendere un viaggio di lavoro, per il quale ero stata ingaggiata da una multinazionale”, aveva scritto sui social quando sono emersi tutti i dettagli della sua turbolenta separazione dal giocatore del Galatasaray.

“Ancora una volta la priorità è stare accanto ai miei figli”, aveva aggiunto in sua difesa, lasciando intendere che si poteva attribuire la causa al suo divorzio. Ma non era esattamente così.

Le storie con il figlio dall’ospedale

Da quel che ha pubblicato Nara, e che ha condiviso suo figlio 15enne Valentino Lopez (figlio dell’ex attaccante di Milan e Catania, Maxi) sul proprio account Instagram, lunedì si trovavano entrambi in un ospedale. Attraverso le sue storie, Wanda ha pubblicato una foto di due mani strette, la sua e quella di uno dei suoi figli, con braccialetto identificativo e tipico camice ospedaliero. “Il mio piccolo. Andrà tutto bene”, ha scritto per dare all’immagine un contesto.

Sebbene nella prima storia non avesse mostrato quale dei suoi figli fosse in clinica, ore dopo la presentatrice ha rivelato che si trattava di Valentino, il maggiore dei suoi 5 figli come si vede in uno scatto che ritrae il giocatore delle giovanili del River Plate sulla sedia a rotelle, con cuffia, in procinto di entrare in sala operatoria per sottoporsi ad un intervento. Una volta che il quindicenne è tornato nella stanza dopo l’intervento chirurgico, sua madre ha condiviso un’altra foto di entrambi distesi.

Alcuni avevano ipotizzato si trattasse di un intervento scaturito da un infortunio di gioco, mentre il sito argentino Gossepeame fa riferimento a una vaga operazione al naso, pur non mostrando Valentino alcun segno in tal senso dalle foto condivise. Una volontà ferrea di Nara di non rendere pubblico anche questo particolare: si è limitata a ringraziare il personale medico e sanitario della struttura e a non dilungarsi sulle ragioni del ricovero, nel suo ultimo selfie. Ovviamente nessun riferimento a L-gante, con il quale avrebbe vissuto una fuga d’amore in Brasile e che sarebbe al suo fianco.

La presunta relazione di Icardi con una penalista

Di certo non era questo il momento di lasciare Buenos Aires, anche per via delle tensioni mediatiche scaturite dalle accuse mosse dal Galatasaray e dai rumors su una presunta fiamma di Icardi, il calciatore del Galatasaray è stato infatti avvistato in compagnia di Angela Burgos, un’avvocatessa penalista di 35 anni che sta seguendo la causa legale tra lui e la sua ex moglie.

Il giornalista Luis Bremer sostiene che il loro incontro fosse professionale, ma che tra i due poi sia scoccata un’intesa che li avrebbe portati a sconfinare in una relazione, nel mezzo di una rottura turbolenta.

La loro è stata e rimane una autentica spa, una società che hanno edificato, costruito negli anni del loro matrimonio per via degli investimenti effettuati nel corso del loro lungo rapporto, nel corso del quale Wanda ha anche ricoperto il ruolo di agente dell’attaccante argentino consentendogli di cogliere rare opportunità economiche. E la loro separazione, ergo, vorrà dire spartirsi anche queste società e attività messe in piedi un decennio fa.