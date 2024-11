L'influencer e il nuovo compagno sono rientrati dal Brasile in Argentina, dove è approdato anche l'ex dopo l'infortunio. Prima questione, per i media argentini, la presunta gravidanza di Nara

La percezione della deflagazione di una indiscrezione può declinarsi in vari modi, ma quel che avevamo chiuso nel Wandagate ha proporzioni prorompenti. In Argentina, come in Turchia e Italia. D’altronde Wanda Nara gode di una celebrità che definire planetaria è riduttivo, visto e considerato come abbia saputo incidere in ogni stagione della sua vita e della sua carriera.

Da personaggio televisivo, a agente-consulente nell’ambito del calcio, da imprenditrice. Nulla si è rivelato casuale o improvvisato. E anche questo trinagolo, presunto o reale, tra Wanda, Mauro Icardi e L-Gante avrebbe rivelato la sua enormità. Segnale è l’accoglienza riservata alla coppia di ritorno dal Brasile, dove ha trascorso in compagnia della figlia di lui qualche giorno di vacanza a Rio de Janeiro.

Wanda Nara e L-Gante rientrati: l’indiscrezione

Un evento dalla risonanza mediatica evidente, se anche l’autorevole La Nacion non può permettersi di trascurare la notizia. Dopo una breve vacanza in Brasile, Wanda Nara e Elián Ángel Valenzuela, noto anche come L-Gante (storia che arriva da lontano), sono rientrati ​​in Argentina martedì mattina, accolti dalle telecamere di Intruders (America) che hanno ripreso la coppia e – senza alcun filtro – gli inviati hanno rivolto a entrambi la domanda: c’è un bambino in arrivo?

Solo qualche giorno fa la presentatrice di Bake Off Famosos (Telefe) e il musicista avevano confermato l’inizio della loro relazione in via ufficiale con dei contenuti condivisi sui social. Video alquanto affettuosi, già assai diretti prima di partire per Rio de Janeiro, città dove hanno portato anche la figlia di L-Gante, Giamaica, frutto della sua precedente storia d’amore con Tamara Báez.

Rumors sulla gravidanza di Wanda Nara

Dopo il trambusto mediatico scaturito dalla conferma della loro relazione, con effetti collaterali quali anche la lite con Yanina Latorre e il rientro in Argentina di Mauro Icardi, la domanda clou a Wanda Nara.

“Dicono che sei incinta di Elián. Ditemi che non è vero”, la domanda diretta. Incassata la questione, l’influencer ha schivato il microfono, ha sfoderato un sorriso e non ha risposto. Non una parola. Nel frattempo – dal video diffuso – L-Gante, salito su una diversa vettura con la figlia su un’altra macchina, ha risposto amodo suo.

“È stato un viaggio d’amore o un viaggio d’affari?”, “È stata una vacanza per mia figlia “, ha detto lui. Senza ulteriori indugi, ha colto l’occasione e ha chiesto: “Dicono che Wanda sia incinta di te” . Dal canto suo L-Gante ha dichiarato: “Non lo so, non credo”. Nessuna rissposta invece su Icardi, rientrato di corsa in Argentina dopo l’infortunio e i rumors sulla coppia.

Fonte: ANSA

Wanda Nara a L’Acchiappatalenti

L-Gante nel mirino dei tifosi di Icardi

Come riportato dai media argentini, durante il fine settimana i social di entrambi si sono rivelati degli accumulatori di commenti esplosivi da parte dei tifosi turchi che difendono Icardi da quando L-Gante ha indossato una delle loro maglie in una storia su Instagram. Una situazione tale da indurre a sospendere l’account Instagram di L-Gante a causa del numero di denunce che avrebbe ricevuto. Per questo motivo ha creato un secondo profilo e lì ha spiegato i messaggi e le minacce che gli inviavano i follower turchi.

Domenica, in una foto pubblicata nelle stories con Lionel Messi, Diego Armando Maradona e Mario Alberto Kempes, L-Gante è esploso di rabbia e ha avvertito così i suoi detrattori: “Con rispetto” .

“Mi rattrista molto che gli appassionati di sport in Turchia influenzino atti di minaccia e mancanza di rispetto nei miei confronti personali, nei confronti della mia famiglia e nei confronti del mio lavoro. Per questo motivo oggi condivido i colori del mio club preferito e diventerò anche un grande tifoso del Fenerbahçe”, ha scritto il cantante traducendo il comunicato anche in turco.

Fonte: ANSA

L’infortunio di Icardi

Lo scontro tra Wanda Nara e Yanina Latorre

Insomma, non proprio una replica conciliante. D’altronde Wanda Nara ha avuto un diverbio con l’opinionista del programma televisivo LAM, Yanina Latorre, ha pubblicato una chiacchierata intima con Icardi e ha ricevuto messaggi non proprio di stima da parte di alcuni tifosi turchi del calciatore del Galatasaray. Il tutto a ridosso di quel che è accaduto a Mauro: dall’altra parte dell’oceano, l’attaccante si è infortunato sul campo e questo ha accelerato il suo ritorno in Argentina.

Dopo due anni di voci, Wanda ha finalmente deciso di vivere in libertà il suo amore con Elián Valenzuela. Dal paese vicino, la coppia ha condiviso alcune cartoline della loro intimità , ma ha anche risposto a ciascuno dei commenti, delle minacce e delle bastonate ricevute. A quanto pare i fan di Icardi non hanno visto di buon occhio questa nuova storia d’amore e hanno preso di mira non solo Wanda, ma anche il cantante e tutto il suo entourage.

Questo fine settimana, mentre Nara si stava godendo una vacanza romantica a Rio, Mauro Icardi si è rotto il legamento crociato mentre giocava con il Galatasaray.

Questo imprevisto ha lasciato fuori dal campo il calciatore, che ha deciso di anticipare la sua trasferta in Argentina. Dopo l’infortunio, il padre di Francesca e Isabella ha contattato la madre delle figlie, che si è offerta di aiutarlo in ogni modo necessario. Ed è arrivata a suggerire un supporto.

Fonte: IPA/ANSA

L-Gante, Wanda Nara e Icardi

La vicinanza all’ex marito, che ci spera ancora

Wanda Nara ha mostrato il messaggio inviato a Mauro Icardi dopo l’infortunio, in cui l’attaccante ex Inter ribadisce la sua volontà e disponibilità a tornare insieme dopo ripetuti tentativi di riconciliazione.

Lei però gli raccontò soltanto della sua guarigione e gli consigliò di farsi visitare da un medico a Roma.

“Mauro, mi dispiace molto per quello che ti è successo.. Quel ginocchio faceva male qualche tempo fa. Adesso è finita, guarisci e qualunque cosa ti serva, conta su di me. I migliori sono a Roma. Non esitate a prendervi cura di voi stessi al meglio e il recupero è importante. Andrà tutto bene. Dimmi come posso aiutarti, puoi contare su di me”, la risposta dell’imprenditrice.

Non proprio un epilogo. Per Icardi e Wanda Nara è ancor tutto da scrivere e definire. Tra famiglia, aziende, proprietà, contratti commerciali e non solo l’impero costruito in anni di scelte e investimenti deve essere ancora ripartito. Se non si conumerà una nuova, possibile, pace tra le parti. Con L-Gante disponibile.