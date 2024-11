Icardi, grave infortunio in Galatasaray-Tottenham: dopo i tira e molla con Wanda Nara, guai seri per Maurito

L'ex Inter ha accusato un problema al ginocchio durante il match di Europa League: attesa per gli esami, si teme un lungo stop per l'argentino, già alle prese coi "soliti" gossip.

Altro che gli estenuanti tira e molla di stampo sentimentale con Wanda Nara: stavolta per Mauro Icardi si profilano guai seri. Il centravanti del Galatasaray è uscito dal campo in barella al 40′ della ripresa del match contro il Tottenham, valevole per la quarta giornata della fase campionato di Europa League. Mentre Victor Osimhen segnava due gol, l’argentino ha arrancato e, proprio nel finale del match, è finito ko. Per lui si teme un lungo stop. Un altro.

Galatasaray-Tottenham: Icardi esce in barella

A giudicare dalla dinamica e dalla gestualità di “Maurito”, l’infortunio non sembra di poco conto. L’ex attaccante di Samp e Inter, infatti, è apparso subito disperato, preoccupato per le possibili conseguenze del problema al ginocchio che lo ha costretto ad accasciarsi sul prato dello stadio del Galatasaray. Un guaio al ginocchio destro, come ha spiegato proprio Icardi ai compagni e agli stessi avversari del Tottenham, che si erano avvicinati a lui per sincerarsi sulle sue condizioni.

Ginocchio rotto? La confessione a Bentancur

Probabilmente a causa di una rotazione innaturale, il ginocchio di Icardi ha accusato dei problemi. Quando il portiere londinese Forster e il centrocampista Bentancur, ex Juventus, si sono avvicinati a “Maurito”, l’argentino ha mimato coi pugni il gesto della rottura. E sarebbe una diagnosi terribile per lui, già costretto a saltare la prima fase della stagione per un altro problema di natura fisica. Proprio a causa dei problemi di Icardi, infatti, il Galatasaray aveva ingaggiato, nelle ultime battute del mercato di agosto, Victor Osimhen in prestito dal Napoli.

Attesa per la risonanza di “Maurito”: parla il medico

Icardi ha lasciato lo stadio con un’espressione molto cupa, visibilmente zoppicante. Immagini che hanno fatto il giro dei social in Turchia, scatenando le preoccupazioni dei tifosi del Galatasaray. Nella mattinata di venerdì sono in programma gli esami del caso. Il medico sociale, dottor Yener Ince, ha fatto il punto: “Stiamo giocando a un ritmo intenso, anche Osimhen è uscito a causa della stanchezza. Faremo una risonanza magnetica. C’è uno stiramento al ginocchio, non sappiamo ancora se ci siano danni ai legamenti. Avverte molto dolore”.