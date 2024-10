Icardi si gioca ultima chance con Wanda: vola in Argentina e trova un alleato inatteso

Il bomber del Galatasaray non sembra ancora rassegnato alla rottura con la showgirl argentina: approfittando della sosta l'ex Inter è andato a Baires

Galeotto fu il bassotto? Mauro Icardi potrebbe aver trovato un insolito alleato nel tentativo di ricucire con Wanda Nara dopo la rottura dello scorso luglio. Il bonber, approfittando della sosta, è volato in Argentina per passare qualche giorno con i figli a Buenos Aires ed ha trovato un nuovo..componente della famiglia.

La chiusura di Wanda Nara

Non più tardi di qualche giorno fa Wanda Nara aveva rivelato i motivi della separazione con Icardi, adducendo anche la voglia e la necessità di vivere in Argentina, ma l’ex Inter non sembra ancora rassegnato all’idea di essere tornato single dopo la rottura che risale a luglio. Arrivato a Buenos Aires dove passerà qualche giorno per stare con i figli, complice la sosta dei campionato, il bomber ha potuto conoscere anche la new entry in famiglia: un dolcissimo cucciolo di bassotto arlecchino.

Le foto di Icardi col cane

Icardi ha subito familiarizzato col cucciolo, che appare nelle foto postate su Instagram sia da lui che da lei. Immagine tenere in cui entrambi coccolano l’animale con l’attaccante del Galatasaray che ne approfitta per mandare un messaggio tra le righe all’ex moglie: “I cani percepiscono l’amore nel cuore, non nelle parole”.

L’abbraccio sensuale tra Icardi e Wanda

Che possa esserci un riavvicinamento tra i due è però testimoniato anche dall’ultima delle stories postate da Icardi, in cui si vede Wanda Nara – che sta ancora combattendo contro la malattia che l’ha colpita – in sottana che è sdraiata a letto su Icardi, di cui si vedono solo i tatuaggi e una parte del viso.