Wanda Nara rivela il vero motivo per cui ha lasciato Icardi

La showgirl si racconta a cuore aperto: dalla malattia al ritorno in Argentina fino alla rottura con Icardi. L'incidente imbarazzante in diretta tv

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La malattia. Il ritorno in Argentina. E la fine della storia d’amore con Mauro Icardi. Wanda Nara racconta tutto in un’intervista (con tanto di siparietto imbarazzante) rilasciata a Susana Gimenez, tra le conduttrici più note del Paese sudamericano.

Wanda Nara e la leucemia: come sta oggi la showgirl

Un anno dopo aver scoperto di essere malata di leucemia, Wanda Nara si è ripresa la sua vita. In Italia ha vinto Ballando con le Stelle, oggi – tornata in patria – è al timone di Bake Off Famosos . “Sto bene – dice subito -. La mia cura consiste nell’assumere delle pillole: non nascondo che a volte mi angoscia quando mia figlia Isabella arriva me le porta col bicchiere d’acqua. Le bambine sanno che sono importanti”.

La showgirl riavvolge il nastro al momento più drammatico, quando i figli hanno scoperto della malattia dai media. “Per loro è stato terribile, non pensavo potessero venirlo a sapere così velocemente”.

Perché ha lasciato Icardi: i motivi della separazione

La storia tra Wanda Nara e Icardi, attaccante ex Inter in forza al Galatasaray, è sempre stata burrascosa. Amore e veleni. Il tutto sempre documentato attraverso i social. Questa volta, però, è davvero finita. E la soubrette svela i motivi della rottura. “Ho vissuto quasi 17 anni all’estero. Fuori è tutto bello, però poi è arrivato il momento in cui i miei problemi di salute e l’età dei ragazzi, hanno bisogno di stabilità, si sono mescolati”.

Quindi aggiunge: “Penso sia stata la malattia a farmi prendere questa decisione. Il mio posto nel mondo è sempre stato l’Argentina e ogni volta che salivo su un aereo lo facevo con le lacrime agli occhi. Forse con la malattia non ho più le forze di prima”. Di Icardi dice: “Immagino mi ami. Saremo sempre una famiglia”.

L’incidente imbarazzante in diretta tv: cosa è successo

La conduttrice di Bake Off Famosos si è presentata in compagnia nel salotto di Susana Gimenez. Con lei, infatti, c’è il bassotto Susy, che non aveva potuto lasciare a casa perché non c’era nessuno a cui lasciarlo. Durante l’intervista l’amico a quattro zampe di Wanda ha deciso di fare la pipì sul divano tra le risate generali e un pizzico di imbarazzo.