Wanda Nara, confessione choc sulla sua salute nel giorno del ritorno al gol di Icardi

La showgirl argentina si confessa a Clarins e manda anche un messaggio criptico sui social, la decisione su dove vivranno i figli dell'ex coppia

Continua a lavorare senza sosta ma deve sempre rimanere sotto controllo Wanda Nara. La showgirl argentina ha rivelato un particolare inedito sulla sua malattia proprio nel giorno in cui l’ex compagno Icardi è tornato al gol con la maglia del Galatasaray.

L’attività di Wanda Nara in tv e il messaggio via social

Attualmente Wanda Nara è concentrata sulla sua carriera televisiva con il debutto di Bake Off Famosos e sui social continua a postare clip della trasmissione, alternati a messaggi criptici come l’ultimo pubblicato oggi: “Diventi indistruttibile quando sei capace di perdonare chi neanche ti chiede di essere perdonato”.

La confessione di Wanda Nara

Intervistata da Clarins la modella argentina è tornata anche a parlare della sua malattia, la leucemia scoperta un anno fa. “Sto bene ma in cura a vita. La cosa peggiore è quando qualcuno dice che sto speculando sulla malattia. Lo hanno detto e questo ha causato molto dolore. L’odio che ho ricevuto in questo senso è stato tremendo. Se avessi potuto scegliere, avrei voluto che non si sapesse che sono malata”.

Wanda ha aggiunto: “Quello che mi ha fatto più male è stato non poter dire ai miei figli cosa stava succedendo. Mi sarebbe piaciuto comportarmi come mi comporto sempre con loro. E non che lo abbiano scoperto attraverso i media. Ricordo quando mia sorella Zaira mi ha detto ‘Parla con Valentino, perché mi ha mandato un messaggio terribile. Ti darò lo screenshot. L’ho letto e mi si è spezzato il cuore ancora di più. Mi hanno detto che era chiuso in camera, che non mangiava, che non voleva uscire. Tutto ciò è stato devastante”.

La decisione sui figli

Wanda Nara intanto ha deciso di lasciare i figli in Argentina, lontani quindi dall’ex bomber dell’Inter che ieri in Turchia ha segnato nel 3-3 del Galatasaray con il Kasimpa. Secondo quanto riportato da Teleshow, la showgirl, che ha deciso di trasferirsi in campagna, avrebbe iscritto i suoi figli Constantino, Benedicto, Isabella e Francesca in una scuola bilingue situata a La Lucila, a nord di Buenos Aires, pur mantenento la residenza di famiglia nel prestigioso edificio Chateau Libertador a Núñez.

Secondo quanto rivelato da Infobae, i figli di Wanda Nara hanno iniziato a frequentare l’esclusiva scuola a Martínez. Mentre i suoi fratelli si adattano alla nuova scuola, Valentino, il figlio maggiore dell’imprenditrice e di Maxi Lopez, continua a progredire nella sua carriera sportiva, allenandosi con il River Plate. Stabilitosi da tempo in Argentina, continuerà a frequentare l’istituto scolastico della squadra di calcio.