Wanda Nara, ecco il motivo per cui Icardi le ha tagliato le carte di credito

Tra Wanda Nara e Icardi volano stracci: dopo la separazione annunciata dalla showgirl argentina, l'attaccante del Galatasaray ha deciso di chiudere i rubinetti.

Non è affatto un periodo positivo per Mauro Icardi. Dopo la separazione da Wanda Nara, ecco il sogno Champions svanito col Galatasaray, eliminato dallo Young Boys. Intanto il gossip impazza ed emergono nuove indiscrezioni sulla rottura con la moglie: l’argentino le avrebbe tagliato le carte di credito.

Icardi-Wanda Nara, gossip infinito: le ultime sull’ex coppia

Dopo diversi tira e molla sempre documentati sui social, la coppia sembrava essere diventata più unita che mai in seguito alla scoperta della malattia di Wanda Nara. Invece – come un fulmine a ciel sereno – poco più di un mese fa è arrivato l’annuncio della loro separazione. “Ci abbiamo riprovato, ma non è andata. Non ci sono colpevoli né terze persone, ma oggi devo restare sola. Non smetteremo di essere una famiglia” aveva commentato l’agente dell’attaccante del Galatasaray. Lei a Buenos Aires, lui a Istanbul. Tra Argentina e Turchia ci sono più o meno 13mila chilometri di distanza, eppure gli screzi a distanza non mancano. L’ultimo riguarda lo sgarbo fatto dall’ex Inter alla moglie.

La ripicca di Icardi nei confronti della moglie: che cosa ha fatto

Il divorzio tra i due non è ancora realtà, intanto Icardi ha preso una decisione drastica che incide sulle finanze dell’ex conduttrice di MasterChef Argentina. Rubinetto chiuso: da più di un mese il calciatore ha infatti bloccato le carte di credito che in realtà sono destinate al mantenimento delle figle. “Wanda mi chiama tutti i giorni e mi dice: ‘Ana, mi ha tagliato la carta’. E dobbiamo mantenere due figli” ha detto Ana Rosenfeld, legale della sudamericana. “Speriamo che possa torna tornare sui suoi passi. Un marito, in genere, quando vuole riavere una donna, la prima strategia a cui ricorre è quella della pressione economica. E parte di quella pressione è lasciare Wanda senza carte”. L’avvocato sottolinea che “Wanda ha un lavoro e delle entrate. È chiaro che la carta di credito tagliata è quella per gli alimenti per le figlie e le spese”.

Il periodo nero di Icardi: sfuma anche l’obiettivo Champions

Icardi sta attraversando un momento no non solo in campo sentimentale, ma anche in ambito professionale. Il suo Galasataray ha fallito la qualificazione alla nuova edizione della Champions League, facendosi eliminare dagli svizzeri dello Young Boys nel doppio confronto valevole per i playoff. Un flop clamoroso vista la qualità di cui dispone la rosa dei campioni di Turchia, che fa seguito anche alla sconfitta in Supercoppa contro il Besiktas di Immobile. Chissà che le ultime ore di mercato non gli facciano tornare il sorriso: il Milan starebbe pensare proprio a Maurito per un colpo last minute in attacco.