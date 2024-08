Wanda Nara, che karma: esce ora in Argentina "l'amore è cieco" mentre lei posta foto sexy dopo rottura con Icardi

Sul suo profilo Instagram la modella sudamericana pubblica una serie di scatti osèee da Miami e pubblicizza nuovo format televisivo in onda su Netflix

Le riprese sono iniziate mesi fa ma per uno strano scherzo del destino uscirà in questi giorni su Netflix il format argentino del reality “Love is blind”, condotto da Wanda Nara assieme alla star argentina Dario Barassi. Un piccolo paradosso visto che da poco la modella ha ufficializzato la sua rottura con Mauro Icardi.

Le vacanze spensierate di Wanda Nara

La showgirl si trova ancora in vacanza e da Miami continua a postare foto in costume ultrasexy, alternati a prodotti commerciali che pubblicizza e a immagini delle figlie che sono con lei tra pranzi salutari, viaggi in aereo e viste panoramiche mozzafiato. Sul suo profilo Instagram Wanda ha anche lanciato il video di presentazione del suo nuovo programma, appunto “l’amore è cieco”.

Il format tv che andrà in onda su Netflix

Love is Blind ha diverse edizioni in tutto il mondo alle quali si aggiungerà questa nuova versione argentina. C’è Love is Blind USA , con cinque stagioni; L’amore è cieco in Giappone , con uno; Love is Blind Brazil , che ha già avuto tre stagioni, e Love is Blind Sweden , con una stagione di dieci episodi, di recente uscita su Netflix. Darío Barassi e Wanda Nara saranno i conduttori di “Love is Blind Argentina”

In Love is Blind Argentina 16 uomini single e 16 donne single potranno godersi un viaggio romantico per quattro settimane, andare a vivere insieme, pianificare il loro matrimonio e provare ad aggiungere una connessione fisica al legame emotivo che hanno costruito. “Quando arriverà il giorno del sì, sposerai la persona di cui ti sei innamorato ciecamente?” indaga il reality.

Questo “esperimento sociale”, che cerca di dimostrare che le apparenze non sono tutto quando si tratta di trovare l’amore, seguirà la vita di un gruppo di 16 uomini e 16 donne che si incontreranno attraverso cabine senza contatto visivo. Lì dovranno incontrarsi e, guidati esclusivamente dalla connessione e dalla chimica di quegli incontri, sceglieranno chi chiedere di sposare. Inoltre, le coppie formate durante la fase di incontri saranno sulle paradisiache spiagge di Tulum. Poi torneranno a Buenos Aires e affronteranno la sfida della routine e della convivenza, prima di passare dall’altare per dire sì o no.

Lo scetticismo dei fan sui social

Il video di presentazione ha spiazzato i follower di Wanda Nara. Molti hanno messo in risalto le differenze rispetto alle foto da vacanza e messo l’accento sulla sua voce che sembra stridula, altri, ricordando la vita privata della modella, hanno ironizzato: “Conduce proprio Wanda che si è sposata e ha divorziato due volte dall’amore della sua vita?” e anche: “Molto bello ma cosa c’entra Wanda come conduttrice?”.