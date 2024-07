Wanda Nara dopo la rottura con Icardi cambia vita, ecco cosa farà: al Galatasaray preoccupazione per Mauro

La showgirl arentina, dopo aver rivelato la fine del suo rapporto con il calciatore ex Inter, è pronta per ritornare in Argentina e iniziare una nuova vita

Wanda Nara è pronta a cominciare una nuova vita, dopo la separazione con Icardi, La modella argentina ha vissuto in Italia nei mesi scorsi per vivere l’esperienza come concorrente di Ballando con le Stelle e ora ha già in mente nuovi progetti per la sua carriera per dimenticare anche il brutto periodo dopo la diagnosi della leucemia. Settimane intense, vissute con Mauro al suo fianco, anche se il matrimonio viveva già un periodo di crisi in seguito a un tradimento divenuto presto di dominio pubblico.

Wanda Nara torna in Argentina

“Andrò a vivere nella mia casa di Buenos Aires“, ha scritto Wanda Nara sui social, rispondendo a delle domande dei suoi fans. “I miei figli sono felici e lo sono anche io” – ha poi aggiunto. La showgirl ha specificato che al momento non cerca una nuova relazione: “Non ho voglia di conoscere nessuno, ho tanto lavoro e sono focalizzata sul mio cuore”. Al programma Pomeriggio America, ci ha pensato proprio la diretta interessata ad ufficializzare la fine del rapporto con Icardi: “Sono separata“, ha spiegato aggiungendo che aveva provato a ricostruire il matrimonio con il calciatore per motivi personali e di salute. Ora ci avrebbe pensato proprio lei a presentare le carte per il divorzio, anche se al momento “Non è stato ancora firmato” ha dichiarato l’avvocata Ana Rosenfeld a TeleShow.

I nuovi progetti di Wanda Nara

Wanda Nara ha bucato subito lo schermo in Argentina e dopo la conduzione di Masterchef, ora si dedicherà a nuovi progetti. La showgirl è stata scelta per condurre El Gran Pastelero, una versione locale di Bake Off di Telefe. E i lavori non si fermano qui, infatti ha realizzato per Netflix la versione locale del dating show Love is Blind.

“Icardi è dimagrito sei chili”

Icardi non sembra aver preso bene la richiesta di separazione da parte di Wanda Nara. Il calciatore argentino le è stato acconto durante la malattia, pensando di poter ricostruire il loro rapporto insieme ai loro figli. Aveva partecipato anche a una puntata di Ballando con le Stelle per starle vicino. Ma non è andata come sperato e ora sembra ne stia pagando le conseguenze. “Dal ritiro del Galatasaray in Austria emerge che Mauro sia depresso, senza appetito e abbia perso massa muscolare. Ha perso sei chili”, ha dichiarato il giornalista Gustavo Méndez sottolineando anche la preoccupazione dei dirigenti del club turco del Galatasaray.