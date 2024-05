Wanda Nara si fa ricca grazie a una piattaforma per adulti: la reazione di Icardi

Wanda Nara sempre più bollente: è la nuova testimonial di Divas Play, la versione latina di OnlyFans. Lady Icardi avvisa i fan: "Produzioni molto forti in arrivo"

E, alla fine, anche Wanda Nara ha ceduto alla tentazione delle piattaforme per adulti. Dietro un compenso da mille e una notte, of course. La moglie dell’ex Inter Icardi sbarca su Divas Play, la versione di latina di OnlyFans. Come l’ha presa Maurito? Non aspettatevi scenate di gelosie, tutt’altro.

Wanda Nara sempre più hot: così infiammerà il web

Wanda si è lasciata conoscere a 360 gradi negli ultimi anni. Dal dramma della leucemia agli scatti bollenti sui social, a cui non ha mai rinunciato neppure nei momenti più duri. E, ancora, la partecipazione a Ballando con le Stelle. E, ovviamente, il gossip. Le liti con Icardi, i presunti tradimenti e un amore che alla fine sembra averli uniti più di prima. Ora, un nuovo step. Già, la showgirl argentina si appresta a sbarcare su una piattaforma per adulti: ha infatti annunciato di essere la nuova testimonial di Divas Play, ovvero la versione sudamericana di OnlyFans. Serviva un nome forte per imporre la piattaforma a livello globale e chi meglio di Wanda? “Produzioni molto forti in arrivo! Ci vediamo in giro” ha scritto sui social la moglie di Icardi.

Quanto guadagnerà Wanda Nara grazie a Divas Play

Pensate: in base a quanto riferiscono i media argentini, sempre informatissimi sulle vicende legate alla coppia Icardi-Nara, un ex fotografo di Playboy seguirà Wanda in giro per il mondo per confezionare scatti e video esclusivi da pubblicare con cadenza quotidiana. La nuova ambasciatrice di Divas Play sarà ampiamente ricompensata: l’accordo, della durata di un anno, la porterà a guadagnare quasi un milione di dollari nei prossimi sei mesi. L’ex conduttrice di MasterChef Argentina è in buona compagnia. Sono infatti numerose le celebrity sudamericane presenti sulla piattaforma, tra cui anche Charlotte Caniggia, figlia dell’ex attaccante di Verona, Atalanta e Roma Claudio.

Wanda Nara su una piattaforma per adulti: come l’ha presa Icardi?

Se credete che Icardi abbia ostacolato il nuovo progetto very hot della moglie, allora siete sulla strada sbagliata. Completamente sbagliata. E il motivo è più semplice di quello che immaginate. A rivelarlo è la giornalista Paula Varela, del programma tv Socios en el Espectáculo. “Ci saranno molto scene di nudo – ha detto -. E ho sentito addirittura che Mauro Icardi parteciperà ad alcune fotografie”. Al bando la gelosia, dall’attaccante pieno sostegno a Wanda.