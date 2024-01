Wanda Nara rivela trattamento terapeutico e quanto costerebbe a Icardi tradirla

Gli aggiornamento sul percorso riabilitativo della modella argentina e la clausola anti-tradimento che coinvolge Icardi: previsto un maxi risarcimento in caso di infedeltà.

25-01-2024 12:28

Wanda Nara continua a confrontarsi con la malattia e a seguire le indicazioni dell’équipe medica che la segue quotidianamente, senza privarsi dell’affetto dei suoi cari e di Mauro Icardi, compagno di vita legato alla modella argentina anche da una clausola anti-infedeltà. Gli impegni di lavoro non mancano, così come i frangenti in cui è possibile rilassarsi e mostrarsi sui propri canali social.

Il costoso trattamento terapeutico di Wanda

Nelle ultime ore, Wanda Nara ha condiviso con i suoi followers una novità che potrebbe cambiare la routine della famiglia Icardi. Un trattamento consigliato e approvato dal centro specialistico Fundaleu, nonché dal medico di famiglia Miguel Pavlovsky: l’installazione, all’interno della propria abitazione, di una camera iperbarica per incrementare la concentrazione di ossigeno nel sangue.

Stando alle prime indiscrezioni rilanciate dall’Argentina, in questa capsula speciale è possibile simulare la presenza di una stanza da letto, così da rendere più confortevole il tempo trascorso con una maschera sul viso, utile a respirare alte concentrazioni di ossigeno a una pressione atmosferica superiore al normale. Wanda ha coinvolto anche Icardi e le sue figlie, come testimoniato dalle immagini apparse nelle Instagram Stories della showgirl sudamericana.

Quanto costerebbe a Icardi tradire Wanda Nara

Archiviato il caso China Suarez, Wanda Nara avrebbe persino studiato un accordo anti-infedeltà con la sua legale, spingendo Mauro Icardi a firmare una clausola che scatterebbe nel caso in cui venisse accertato un tradimento dell’ex Inter. Del resto, alla fine del 2022, i due erano in procinto di separarsi dopo la presunta relazione tra Wanda e il rappert L-Gante.

A svelarne i dettagli dell’accordo matrimoniale, è stata Revista Noticias, che ha parlato anche del possibile risarcimento: “Dopo le numerose voci di separazione, smentite da entrambe le parti e un accordo anti-infedeltà imposto dallo stesso studio legale di Nara, se Icardi volesse tradirla, gli costerebbe una cifra di circa 100 milioni di dollari“.

Wanda Nara in Messico con Dario Barassi

Intanto, messa alle spalle la parentesi vissuta in Argentina e Brasile, Wanda Nara si è trasferita insieme alle sue figlie in Messico, dove sta conoscendo meglio il suo compagno di viaggio Dario Barassi, co-conduttore del reality show affidato alla moglie di Mauro Icardi. Risate e continui siparietti tra i due, mentre le figlie mangiano cibo locale e si rilassano grazie ai massaggiatori ingaggiati dal team.

Parallelamente, nelle sue Stories, Wanda ha pubblicato il teaser del suo nuovo videoclip, girato proprio in Brasile nei giorni scorsi. L’uscita del brano è attesa giovedì 1 febbraio alle ore 22. Pur essendo una straordinaria tifosa dell’Albiceleste, infatti, la Nara ha persino postato una foto con la maglia dei rivali della Seleçao, provocando una moltitudine di commenti.