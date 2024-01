Wanda Nara sta bene: gli esami medici e rivelazioni hot su notti con Icardi

La sorella della showgirl argentina ha svelato le novità sulla salute di Wanda che invece ha raccontato alcuni aneddoti hot sul rapporto con Icardi

13-01-2024 12:40

A sei mesi dalla notizia che ha sconvolto la famiglia Nara, la sorella Zaira ha rivelato nuove informazioni sulla salute di Wanda, che soffre di leucemia, malattia che sta curando in Turchia e che che viene controllata da Fundaleu, un centro specializzato in ematologia di Buenos Aires. Dalla salute alla vita privata con Icardi: la showgirl argentina ha poi rivelato alcuni dettagli sulla prima notta con il giocatore del Galatasaray al podcast Rumis.

“Wanda sta bene, anche se non è guarita”

In un dialogo con Socios del Espectáculo, Zaira ha raccontato come Wanda Nara stia affrontando la sua condizione: “Sta molto bene, ha un ottimo aspetto“. La sorella ha poi parlato della reazione alla brutta notizia della malattia: “Tutti siamo stati colpiti dal non sapere cosa avesse, cosa le stesse succedendo”. Ha poi continuato con un sorriso: “Per fortuna oggi sta molto meglio ed è in buona compagnia, sta facendo ciò che le piace di più. Non direi che è già guarita perché sta facendo un trattamento, ma si sta divertendo molto e sono molto felice“.

D’altra parte, ha parlato della lezione che la comparsa della leucemia ha lasciato nella sua vita e in quella di tutta la famiglia: “Non ti aspetti mai una cattiva notizia da qualcuno che ti è vicino, pensi che le cose brutte si sentano al telegiornale e non ti tocchino mai e la verità è che quando succede qualcosa di vicino a te dici ‘oh, il c…’, quel dolore che vedi sui social network, in TV può succedere anche a me. Ti rende più umano, ti fa dare valore alla tua famiglia, ai momenti, a quando ti arrabbi per qualcosa di stupido. Per me tutti questi tipi di cose sono come schiaffi in faccia che la vita mi dà e che mi fanno dire ‘e io mi stavo preoccupando di questo…”.

Zaira su Icardi: “Non era amico di Maxi, volevo uccidere Wanda”

Zaira Nara ha raccontato un fatto sconosciuto sul legame con il cognato Icardi. “È successo che Wanda voleva presentarmi a Mauro. Ero single e stavamo andando sull’isola di Caras, perché lei doveva rinnovare i voti con Maxi. E mia sorella inizia a dirmi ‘Zai, c’è un ragazzo che voglio presentarti”. E ha continuato: “Odio essere presentata a qualcuno, non mi piace fin dall’inizio. Non avevo voglia di incontrare nessuno. Per di più, stavo già conoscendo un mio ex fidanzato: ‘Non sai cos’è, è bravo, è così e così’...Non sai come me lo ha venduto. E finì per portarlo a sorpresa alla festa. Non era amico di Maxi, erano soci. Ma era lo scapolo del gruppo e lo portavano ovunque. Io ero fidanzata con un altro. E quando l’ho visto lì, volevo uccidere Wanda“.

Wanda Nara e la prima notte con Icardi

L’argentina ha svelato alcuni dettagli sulla conoscenza con Icardi in un’intervista dettagliata, bollente, concessa al podcast Rumis condotto dalla sorella Zaira: “La prima sera gli è piaciuto, ho fatto tutto bene” –ha esordito Wanda Nara. Prima, però, la premessa: “Noi eravamo già amici, ci sentivamo continuamente a telefono, volevo presentarlo ad alcune mie amiche. Lui sapeva della mia separazione con Maxi Lopez”. Poi ha raccontato della famosa notte in cui è scoppiata la scintilla: “Eravamo sul divano dopo una serata tra amici. Mi ha avvicinato il viso. Dice che l’ho baciato. Io non ricordo. Così abbiamo passato tutta la notte insieme. Il giorno dopo sono andata a comprargli un orsacchiotto che ho riempito con il mio profumo e gli ho lasciato una lettera”.

Poi ha concluso: “Prima di allora, duecento donne devono essere passate attraverso quel materasso, ma dopo di me è stata distruzione totale. Il materasso non serviva più. Il giorno dopo ricordo ancora il dolore che avevo dentro perché non ero abituata a dare il massimo, prendevo l’Ibuprofene ogni quattro ore”.