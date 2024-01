Wanda Nara confessa la sua dipendenza: "Non ne posso fare a meno"

I segreti di Wanda Nara, tra viaggi ed esperienze dopo la vittoria a Ballando con le Stelle: la vacanza a Dubai con Icardi e quegli oggetti indispensabili

09-01-2024 11:15

A poche settimane dalla vittoria conquistata a Ballando con le Stelle, Wanda Nara continua ad essere protagonista sui social e nei posti più belli del mondo, visitati insieme a Mauro Icardi e ai suoi cinque figli. Le vacanze natalizie hanno rappresentato l’occasione per riunire l’intero nucleo familiare, con il momentaneo ritorno in Europa di Valentino, frutto del primo matrimonio con Maxi Lopez. L’ultimo soggiorno a Dubai ha svelato alcuni segreti dell’ex conduttrice di Master Chef Argentina.

Wanda Nara e il viaggio a Dubai con Icardi

Sono giorni intensi per Wanda Nara e la sua famiglia. La showgirl sudamericana, impegnata negli ultimi mesi sull’asse Roma-Istanbul, é tornata in Turchia dopo il successo in coppia con Pasquale La Rocca, sulla pista di Ballando con le Stelle. Poche ore ed é stato subito tempo di ripartire, direzione Dubai.

Una vacanza che ha consentito di vivere momenti di relax, senza dimenticare i tanti appuntamenti di lavoro. Diverse le Instagram Stories pubblicate dalla Nara, tra momenti intimi con Icardi e attimi di quotidianità con i propri figli. Un soggiorno figlio dell’inaspettato rinvio della Supercoppa turca, che avrebbe visto protagonista anche il Galatasaray dell’ex bomber di PSG e Inter, che ha approfittato per staccare la spina fino all’Epifania.

I segreti di Wanda Nara: cosa non può mancare in valigia

Nell’era social, é davvero difficile avere dei segreti. Se poi puoi vantare una fan base di oltre 16 milioni di follower, allora é legittimo giocare addirittura d’anticipo, coinvolgendo gli utenti con contenuti che possono attirare l’attenzione dei più. Chiaramente, é il caso di Wanda Nara, che fa continuamente sfoggio dei suoi straordinari accessori su Instagram, spesso pubblicizzando vestiti o borse di lusso.

In valigia, però, ci sono cose che non devono mai mancare, secondo la 36enne argentina: oltre al classico trolley, zaino e borsa restano fondamentali per un viaggio confortevole, in grado di contenere tutto ciò che serve. Nelle stories, emerge anche un portafoglio firmato, accompagnato da una serie di trousse da toilette, senza dimenticare una macchina fotografica (Polaroid) e il classico Mate argentino.

Icardi e il problema all’occhio: quando tornerà a giocare

Mauro Icardi ha trascorso queste vacanze natalizie con un occhio nero, rendendo note le sue condizioni anche sui social, facendosi fotografare sotto l’albero in compagnia di Wanda Nara, proprio a ridosso del 25 dicembre. L’impatto con il palo della porta, nel corso del derby con il Fenerbahce di Edin Dzeko, é stato piuttosto doloroso, come testimoniano il segno sul viso e i tempi di recupero.

Il 20 gennaio, per Icardi, sono previsti ulteriori esami strumentali e nuovi controlli medici, per capire quando effettivamente potrà tornare a giocare. Ancora 15-20 giorni di stop per l’ex centravanti nerazzurro, che non vede l’ora di dare il suo contributo alla causa giallorossa. Sta per entrare nel vivo il duello con i rivali del Fenerbahce.