Calciomercato Inter, dal gossip rispunta la voce Icardi ma per i tifosi l’argentino è come Lukaku

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, rivela che Mauro Icardi potrebbe tornare a Milano ma sui social i tifosi nerazzurri già dividono tra chi lo riabbraccerebbe e chi invece lo vede come Lukaku

02-01-2024 21:56

In tema di ritorni. L’Inter ha sempre perseguito la strada del massimo interesse per la squadra mettendo da parte valutazioni di altro tipo come accaduto la scorsa estate per Juan Cuadrado. Ora potrebbe seguire la stessa strada e riportare in nerazzurro Mauro Icardi almeno stando alle voci che arrivano dal mondo del gossip.

L’indiscrezione di Novella 2000

Stavolta a lanciare la bomba di mercato non è né Gianluca Di Marzio né Alfredo Pedullà o un altro dei giornalisti che segue con grande attenzione il mercato. La rivelazione arriva invece da Roberto Alessi, direttore del settimanale di gossip Novella 2000, nel corso della sua partecipazione a La Vita in diretta.

“Lei è un procuratore – ha detto Alessi facendo riferimento a Wanda Nara – e qui vi do un piccolo scoop, a Milano si dice che potrebbe tornare a giocare nell’Inter e io spero che sia così. Non so se è vero, in ogni caso la loro prima casa è a Milano”.

Inter in cerca di risposte per l’attacco

La coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram sta facendo faville nell’attacco interiste. Il pareggio con il Genoa però ha riaperto le discussioni sulla profondità delle scelte di Simone Inzaghi nel reparto offensivo con Arnautovic che sembra un giocatore su cui fare affidamento mentre il “bis” di Alexis Sanchez fino a questo momento ha convinto molto poco.

Del resto i numeri dell’attaccante argentino restano molto positivi. In questa stagione con la maglia del Galatasaray ha messo ha segno 12 gol in 17 apparizioni in Super Big mentre nella scorsa stagione le reti sono state 22.

Icardi come Lukaku: la discussione tra i tifosi

Mauro Icardi ha senza dubbio lasciato un segno nel cuore dei tifosi dell’Inter. Il giocatore argentino ha segnato gol importanti per i nerazzurri ma il suo addio non è mai stato veramente digerito da una parte della tifoseria. Ed è bastata una voce di mercato, arrivata per giunta dal mondo del gossip dove Wanda Nara spopola sempre di più, ad alimentare la discussione. “Quelli che si esaltano per Icardi – scrive Jump – sono gli stessi che poi insultano Lukaku”. E sono tanti i pareri di questo tipo: “E’ un opportunista, ipocrita e falso: uno che ha ricattato e finto un infortunio pur di recare danno a un club. Soltanto chi è affine al suo modo di agire e di pensare potrebbe rivolere lui e quella serpe della moglie”.

Ma c’è anche chi all’interno della tifoseria nerazzurra sarebbe pronto a turarsi il naso e a lanciarsi nuovamente sull’attaccante che potrebbe dare una mano nella caccia allo scudetto e per provare ad avanzare anche in Champions League.