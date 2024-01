Wanda Nara, controlli medici e un nuovo progetto: ecco dov'è andata

Dalla visita di routine per la leucemia al nuovo singolo in uscita, tra Argentina e Brasile. La moglie di Icardi sarà protagonista anche su Netflix

12-01-2024 12:54

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano a girare il mondo mano nella mano, fra controlli di routine e nuovi progetti legati all’immagine della showgirl sudamericana. Dopo la vacanza a Dubai, organizzata all’indomani della vittoria di Wanda a Ballando con le Stelle, la coppia è tornata in Argentina per monitorare lo stato della malattia della 37enne e avviare un nuovo progetto su Netflix.

Wanda Nara è tornata in Argentina: il motivo

Dopo aver alzato al cielo il trofeo di Ballando con le Stelle, trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno, Wanda Nara ha fatto ritorno ad Istanbul dalla sua famiglia, ritrovando Mauro Icardi e i suoi cinque figli per le vacanze natalizie. A ridosso di Capodanno, è stata l’occasione per trasferirsi per qualche giorno a Dubai, prima di riprendere appuntamenti di lavoro e impegni sportivi.

In settimana, però, la famiglia Icardi è rientrata in Argentina, raccontando il viaggio e la “nuova” quotidianità attraverso le Instagram Stories di Wanda, sempre molto attiva dinanzi ai suoi 17 milioni di follower. Dalle foto bollenti con l’ex bomber di Psg e Inter, in costume da bagno a bordo piscina, ad una nuova canzone in cantiere, registrata nello studio di casa.

Il nuovo progetto di Wanda su Netflix

Wanda Nara non torna mai a mani vuote dall’Argentina. La modella ha sposato un nuovo progetto di Netflix, dal titolo “Love is Blind Argentina”. La showgirl farà coppia in conduzione con Dario Barassi, altro personaggio molto conosciuto in Sudamerica, come testimoniano i suoi 4,5 milioni di follower su Instagram.

Virale il video di presentazione del reality, che ha già sfiorato le 5 milioni di visualizzazioni, grazie alla collaborazione con i profili ufficiali dei due conduttori. “Alla base, sono una bad bitch”, ha rivelato Wanda al collega, richiamando il titolo del suo singolo, che sta spopolando su Tik Tok e nelle Instagram Stories. Si tratta di un programma a puntate, che permetterà alle persone di incontrarsi al buio, dando vita a romantici appuntamenti tra sconosciuti.

Dall’Argentina al Brasile

Wanda non si ferma mai. Accompagnata da Mauro Icardi, che attende l’ultima visita di controllo per tornare a giocare in Europa con il suo Galatasaray, l’influencer argentina potrebbe presto lasciare Buenos Aires. Oltre alla presentazione del nuovo progetto, programmato sulla nota piattaforma streaming, la modella ha in agenda un viaggio in Brasile per perfezionare il brano provato a casa nel suo studio di registrazione.

A confermarlo è stata Ana Rosenfeld, legale e manager della Nara, che ha ribadito l’intenzione di Wanda di registrare immediatamente il suo secondo video musicale, prima di fare ritorno in Turchia. Novità in arrivo, dunque, con la showgirl che approfitterà del soggiorno in Argentina per alcuni test medici di routine, presso il centro medico Fundaleu, per monitorare l’evoluzione della leucemia rilevata lo scorso mese di giugno.