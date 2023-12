Wanda Nara, stavolta è stata lei a curare Icardi: ecco cosa è successo

La showgirl argentina pubblica un video sul suo profilo TikTok in cui risolve un problema al marito, oggi testa al secondo atto del derby di Istanbul

29-12-2023 11:54

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

La trionfante vittoria a Ballando con le Stelle ha segnato l’inizio di un affascinante ritorno per Wanda Nara alla sua casa di Istanbul. Dopo il trionfo sul palcoscenico, la celebre showgirl è tornata al fianco del marito Mauro Icardi e dei suoi cinque figli per trascorrere le festività natalizie. Regali e momenti carichi di gioia sono stati condivisi attraverso degli scatti sui rispettivi profili Instagram, regalando uno sguardo intimo alla loro atmosfera familiare.

Tuttavia, questo ritorno non è stato esente da imprevisti. Alla vigilia di Natale, Mauro Icardi è apparso sui social con un evidente occhio nero, conseguenza del vivace derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce. Wanda Nara ha condiviso un video su Tik Tok in cui dimostra una soluzione al piccolo inconveniente del calciatore argentino.

Icardi con l’occhio nero: cosa è successo

Nei giorni scorsi, Mauro Icardi è apparso sui social con un occhio nero, risultato di un incidente durante il derby tra Galatasaray e Fenerbahce, due squadre divise da una rivalità storica. Durante l’ardua sfida, l’ex Inter ha urtato violentemente il palo della porta avversaria, causandosi questo piccolo inconveniente.

Ciò che è avvenuto in campo ha avuto eco sui social. Il Galatasaray ha sollevato la questione attraverso un post su Instagram, suscitando una replica da parte del Fenerbahce. L’episodio, inoltre, è stato commentato anche dall’avversario Edin Dzeko, che ha manifestato il suo punto di vista sull’argomento.

Tuttavia, la controversia ha preso vigore quando Wanda Nara ha pubblicato una foto sul suo profilo personale: nell’immagine, la showgirl appare accanto al marito Icardi, anch’essa con una lividura sotto l’occhio, chiaramente colorata con il trucco.

Wanda Nara e il trucco per l’occhio nero di Icardi

Wanda Nara, per affrontare l’inconveniente dell’occhio nero di Mauro Icardi, ha condiviso sul suo profilo TikTok un metodo per mascherare la lividura intorno all’occhio del giocatore. L’imprenditrice argentina, tramite l’uso di trucco, è riuscita temporaneamente a risolvere il problema estetico dell’ex Inter. Nonostante ciò, servirà del tempo al calciatore argentino per risolvere il problema legato alla presenza di sangue nella cornea del suo occhio destro.

Wanda in Arabia con Icardi per la finale di Supercoppa?

Mandate in archivio le festività natalizie e lo spiacevole inconveniente, Mauro Icardi si appresta ad affrontare per la seconda volta in soli cinque giorni il duro derby contro il Fenerbahce. Questa volta, le due squadre si scontreranno in Turchia, a Riad, in occasione della finale della Supercoppa turca. Cresce l’attesa per il secondo atto dello scontro tra Icardi ed Edin Dzeko, che andrà in scena allo stadio “Al-Awwal, Park”, con fischio d’inizio alle 18:45.

Con ogni probabilità, Wanda Nara potrebbe volare a Riad per assistere alla gara del marito, anche se al momento non sono stati pubblicati post o storie sul suo canale Instagram che possano confermare la sua presenza in occasione di questo attesissimo match.