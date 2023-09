Wanda Nara, rapper ex galeotto rivela relazione con la modella: la reazione di Icardi

Dopo aver scontato 100 giorni in carcere L-Gante confessa di aver avuto una relazione con Wanda Nara. Questa volta Mauro Icardi lo snobba

17-09-2023 10:33

In un modo o nell’altro Wanda Nara riesce sempre a far parlare di sé. Questa volta nessuna novità in merito alla sua malattia, ma un ritorno al gossip che per anni ha mantenuto alta la sua popolarità. A tirarla in ballo è una sua vecchia conoscenza: il rapper L-Gante. Scontati 100 giorni di pena in carcere, l’artista ha confessato di aver avuto una relazione con la moglie del calciatore Mauro Icardi.

Wanda Nara, la crisi con Icardi e gli scatti con L-Gante

Bisogna riavvolgere il nastro alla fine del 2022, quando Wanda Nara annunciò l’ennesima crisi con Icardi. Lui in Turchia con il Galatasaray, lei in Argentina per ragioni professionali. Dichiaratasi single, la procuratrice sportiva sudamericana iniziò a farsi immortalare sui social in compagnia del giovane rapper L-Gante, al secolo Elian Valenzuela. Scatti che lasciavano immaginare un flirt tra i due, anche se la showgirl non lo hai mai apertamente confessato.

L-Gante e la preoccupazione di Wanda Nara per la sua situazione

Dopo aver scontato 100 giorni di carcere per minacce e un presunto rapimento ai danni di un vicino, L-Gante ha rilasciato un’intervista a Vorterix, svelando che Wanda Nara era a conoscenza della sua situazione e che, sebbene non fosse in Argentina, “era preoccupata e presente. Me l’ha detto mia madre. È la migliore”.

Attualmente la modella si trova in Turchia al fianco di Icardi, che si prepara al debutto nella fase a gironi di Champions League, con quattro dei suoi cinque figli al seguito. Il più grande, Valentino, è rimasto a Buenos Aires dove sta tentando di sfondare come calciatore.

L-Gante vuota il sacco sul rapporto avuto con la moglie di Icardi

Incalzato, il rapper ha confessato: “Ho avuto una sola ragazza nella mia vita, Tamara (Báez) da cui mi sono separato un anno fa. Successivamente, la cosa più vicina a una relazione che ho avuto è stata Wanda (Nara)”.

In passato non sono mancati screzi tra L-Gante e Icardi: questa volta l’attaccante ex Sampdoria e Inter sembra aver scelto la via del silenzio. Sui social, infatti, ha semplicemente postato uno scatto con una casacca del Galatasaray. Del resto, in Turcha il giocatore è rinato: dopo aver vinto la Super Lig, scalda i motori in vista della Champions. L-Gante e gossip permettendo.