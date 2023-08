Wanda Nara e i soprusi di Mauro Icardi: la modella esce allo scoperto

La risposta social di Wanda Nara agli attacchi dei media argentini, dopo il messaggio audio della mamma Nora Colosimo su Icardi

24-08-2023 10:55

Wanda Nara esce allo scoperto e lo fa nuovamente attraverso i propri canali social, per mettere a tacere sulle voci sui presunti soprusi di Mauro Icardi, accusato dalla madre dell’imprenditrice in un messaggio audio diffuso nei giorni scorsi dai media argentini. La risposta della modella è stata immediata, tra ironia e un pizzico di amarezza per alcune dicerie.

I presunti soprusi di Icardi: la risposta social della modella

Wanda Nara non ha nessuna intenzione di lasciare Mauro Icardi. Dopo aver superato una delle ultime crisi, durante cui la conduttrice di Master Chef Argentina è stata protagonista sulle pagine di gossip di tutto il mondo, la procuratrice dell’ex Inter ha fatto una scelta e ha deciso di rimanere al fianco di suo marito. La malattia contratta dalla modella ha avvicinato ulteriormente Icardi, che stava persino per lasciare l’Europa pur di rimanere vicino alla sua compagna.

L’audio della madre, Nora Colosimo, poteva rischiare di rompere la serenità del nucleo familiare, ma Wanda ha tirato dritto e ha risposto con il suo solito stile ai propri follower su Instagram, spegnendo voci e indiscrezioni che parlavano di un Icardi manipolatore o addirittura capace di costringerla a viaggiare a determinate condizioni.

Questa la risposta ironica di Wanda Nara, che nelle Instagram Stories ha allegato una foto romantica in piscina con Icardi:

Sì, le voci su Icardi sono vere, solo che a volte vado dal mio rapitore, così mi dà da mangiare meglio… E mi fa fare una telefonata e mi slega le mani per un po’.

Il messaggio audio della madre di Wanda Nara

Seppur datato, perché risalente ai mesi in cui la relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembrava giunta ad un punto di non ritorno, il messaggio audio di Nora Colosimo ha alzato un polverone soprattutto in Argentina, dove le vicende di casa Icardi vengono seguite con straordinaria attenzione in Tv e sui giornali online.

È tutta violenza quella che lui le fa – aveva detto nel vocale la mamma di Wanda, riferendosi ad Icardi -. Non la può trattenere e nascondere i suoi documenti. Aveva un contratto, doveva venire al lavoro e doveva chiamare tutte le persone, ha fatto una brutta figura e ha perso il biglietto, perché lui le ha nascosto il passaporto.

Dove si curerà Wanda Nara: come procede la malattia

Prosegue il soggiorno di Wanda Nara nella città di Istanbul, sempre accanto a Mauro Icardi, che tornerà protagonista nei playoff di Champions League il prossimo 29 agosto contro il Molde. Le condizioni dell’imprenditrice sudamericana restano stabili, con i trattamenti e le cure che vanno avanti in Turchia, in attesa di un trasferimento del centro scelto in Argentina.

Del resto, in questi giorni è stata la stessa Wanda a tranquillizzare i propri follower nelle Instagram Stories del suo account, ribadendo come il percorso riabilitativo stia procedendo nel verso giusto. Da capire, adesso, se le divergenze con i genitori la spingeranno a rimanere in Turchia anche per la seconda parte di tale percorso, al di là della presenza dell’ex centravanti di Inter e PSG.