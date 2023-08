Wanda Nara, la madre accusa Icardi anche di averle rubato passaporto

Wanda Nara sconvolta per il messaggio della madre Nora Colosimo, diffuso dai media argentini: problemi con Icardi?

22-08-2023 11:32

La mamma di Wanda Nara, Nora Colosimo, insiste e rischia di mettere a rischio la serenità della coppia formata dall’imprenditrice argentina e Mauro Icardi, attaccante già protagonista con la maglia del Galatasaray. Dopo il trasferimento in Turchia della showgirl, nonché procuratrice di suo marito, un nuovo scandalo sta alimentando le polemiche nei salotti delle Tv sudamericane. Spunta un messaggio audio che incastra la madre della conduttrice di Master Chef Argentina.

Il messaggio audio della mamma di Wanda Nara contro Mauro Icardi

La conversazione resa nota dai media argentini vedrebbe protagonisti i genitori delle sorelle Nara, pur essendo formalmente separati. Nora Colosimo, mamma di Wanda, avrebbe chiesto aiuto all’ex compagno diversi mesi fa, quando le cose con Icardi non andavano nel verso giusto, in un momento di crisi che ha rischiato di compromettere il rapporto in maniera definitiva.

Sono tutte violenze che lui le fa. Non può costringerla, nascondendo i documenti. Aveva un contratto, doveva venire a lavorare e doveva chiamare tutte le persone, stava male e ha perso il biglietto, perché lui le ha nascosto il passaporto.

Un messaggio che prosegue col medesimo tono, senza dare chances alla coppia Wanda-Icardi, come riportato dal programma A La Tarde (America).

Questa coppia è già bruciata, è finita. Sono entrambi tossici. Gliel’ho detto separatamente e gliel’ho detto insieme. Se c’è davvero amore, dovranno fare molta terapia, singolarmente, andando da uno psicologo, da uno psichiatra. Hanno bisogno di tutto.

La reazione di Wanda Nara dopo il messaggio della madre

Wanda Nara, a proposito delle sue vicende personali, cerca sempre di essere piuttosto riservata, nonostante i quasi 17 milioni di follower accumulati sul suo account Instagram. Resta da capire quale sia stata la sua reazione al messaggio audio della mamma, pubblicato dai media argentini, considerando che già nel recente passato erano venute fuori chat velenose, con chiari riferimenti alla sua decisione di seguire Icardi in Turchia.

Sui social, intanto, la modella continua a godersi i suoi figli, pronti a tornare a scuola ad Istanbul, e a tenersi in forma in palestra con un personal trainer. Il tutto senza dimenticare di seguire le indicazioni fornite dai medici, prima di raggiungere il centro Fundaleu e cominciare un importante percorso riabilitativo.

Come sta Wanda Nara oggi: le condizioni della moglie di Icardi

Dopo aver annunciato che difenderà la sua privacy in tutti i modi, anche per il bene dei suoi figli, Wanda ha scelto di partire alla volta della Turchia per seguire Mauro Icardi nella seconda esperienza con i colori del Galatasaray. Le condizioni della conduttrice televisiva sono stabili e sono costantemente monitorate, a distanza e non, da un’équipe medica di prim’ordine. Nessun segnale social particolare, se non immagini di quotidianità caratterizzate da sorrisi e apparente serenità.

I genitori non hanno gradito il suo nuovo trasferimento in Europa, complici i dissidi del passato, ma adesso attendono con ansia il ritorno in Argentina di Wanda, che ha scelto di curarsi in uno dei migliori centri specializzati del Sudamerica, per contrastare la malattia del sangue che ha contratto nel corso di quest’estate.