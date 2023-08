Wanda Nara, la madre scatenata contro Icardi: l’audio che la incastra

Un audio rubato alla mamma della showgirl rivela i problemi della coppia. In un'altra puntata di una telenovela che continua a regalare colpi di scena

20-08-2023 12:00

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Come una telenovela. Wanda Nara regala ogni giorno spunti nuovi per una soap o serie tv. Stavolta a regalarle le prime pagine è stata la mamma, protagonista inattesa per aggiungere un’ulteriore dose di pepe alla trama. La donna avrebbe espresso preoccupazioni circa il rapporto della figlia col marito: dubbi che inevitabilmente hanno finito col diventare di dominio pubblico, con tutto ciò che ne è conseguito in termini di interesse mediatico. A gettare benzina del fuoco un audio inviato dalla donna al suo ex compagno. Con nel mirino proprio Maurito Icardi e l’infinita dose di problemi che ci sarebbe nella vita coniugale con la moglie.

Riassunto: Wanda parte con Icardi per la Turchia

Che la coppia avesse avuto dei problemi nei mesi scorsi era sulla bocca di tutti. Tra liti, tradimenti e improvvise partenze quasi ogni giorno notizie di una rottura imminente hanno invaso le prime pagine dei vari siti di informazione che hanno seguito maggiormente da vicino le loro vicende, appassionandosene ogni giorno di più come fosse Beautiful.

A fine luglio i due coniugi sembravano aver superato tutto però, tanto che Wanda Nara partì con figli al seguito per seguire Icardi in Turchia alla ripresa degli allenamenti del Galatasaray. Ma dall’audio diffuso dalla signora Nora Colosimo, madre di Wanda, i problemi sembrerebbero ancora presenti nella coppia che proverebbe comunque a resistere e andare avanti.

La mamma: “La coppia è tossica, avrebbero bisogno di terapie”

Ma nulla è come sembra in un romanzo rosa che assume invece più le sembianze di un giallo. “È tutta una violenza che le fa. Non puoi rinchiuderla e nasconderle i documenti. Aveva un contratto, doveva venire a lavorare e doveva chiamare tutti, sembrava brutto, e ha perso il biglietto, perché il ragazzo ha nascosto il suo passaporto. Capisci?” Queste parole sarebbero state pronunciate da Colosimo, che avrebbe aspramente attaccato il genero.

Anche il suo interlocutore, l’ex compagno Andres Nara sembrava d’accordo con i toni del messaggio ironizzando sulle false promesse continue da parte di Icardi. La mamma di Wanda Nara avrebbe poi espresso forti preoccupazione per il benessere della coppia definita ormai tossica: “Sono entrambi tossici, l’ho detto separatamente e l’ho detto insieme. Se c’è davvero amore dovranno fare una grande terapia ciascuno separatamente; Vai da uno psicologo o uno psichiatra. Hanno bisogno di tutto questo, è la verità, Andrés”.

Intanto Maurito segna sempre: doppietta col Trabzonspor

Ma a quando risalirebbero questi messaggi? Secondo la ricostruzione dovrebbero essere di inizio mese ma è difficile entrare nelle pieghe di un rapporto così complicato nel quale tutto viene messo alla gogna mediatica. Sia dagli stessi diretti interessati che spesso e volentieri dalle persone che bazzicano intorno a loro due. Intanto Mauro Icardi continua a giocare e a segnare.

Nella giornata di ieri il Galatasaray ha battuto per due reti a zero il Trabzonspor proprio grazie alla doppietta dell’attaccante argentino. Che almeno, a quanto pare, sul rettangolo di gioco riesce a confermarsi bomber spietato. Dopo le voci che lo volevano di ritorno in Sudamerica per proseguire lì la carriera, ha deciso invece di restare tra i Leoni Giallorossi. Che se lo godono, magari senza sbirciare nella sua intricata vita privata.