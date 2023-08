Wanda Nara, le rivelazioni dell’amico stilista e cosa è successo mentre giocava Icardi

Wanda Nara e la vita in Turchia, in attesa del ritorno in Argentina per le cure del caso: intanto, Icardi torna decisivo

17-08-2023 10:52

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Wanda Nara continua a rimanere sotto i riflettori di Tv e social media, non solo per la sua attività professionale e i milioni di follower che la seguono ovunque, in giro per il mondo. C’è grande curiosità, e preoccupazione, a proposito delle condizioni di salute della modella argentina, alle prese con una malattia del sangue, come ampiamente emerso dalle indiscrezioni delle ultime settimane. Intanto, la vita della showgirl prosegue serena nella città di Istanbul, dove il marito Mauro Icardi è stato subito grande protagonista con la maglia del Galatasaray nei preliminari di Champions League.

Le condizioni di Wanda Nara oggi: parla il suo stilista Palacios

In attesa di una diagnosi ufficiale, che confermi la leucemia di cui tanti hanno parlato in questi giorni caratterizzati da ansie e paure in casa Icardi, i social network consentono di apprezzare una Wanda Nara piuttosto rilassata, sempre pronta a trasmettere serenità ai propri figli, complice il delicato momento. L’inizio del campionato turco e gli eventi che stanno coinvolgendo papà Mauro, in tal senso, aiutano a distrarre l’intero nucleo familiare.

Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Wanda Nara arrivano, seppur di sponda, dalla voce del suo stilista e make-up artist Kennys Palacios, intercettato dai microfoni di LAM (America).

Procede bene, eravamo insieme ad Istanbul e Wanda sta bene. Sta andando avanti come se niente fosse, per viverla nel miglior modo possibile.

Parole che hanno inevitabilmente rincuorato i tantissimi fan interessati, consapevoli del fatto che Kennys è sempre stato al fianco di Wanda nel corso di queste settimane, sia in Argentina che in Europa.

Wanda Nara tifa Icardi: l’attaccante in gol con il Galatasaray

Scegliere la Turchia non è stato facile per Wanda Nara, condizionata anche dal giudizio e dall’opinione dell’ex compagno Maxi Lopez, preoccupato per lo stato d’animo dei figli più grandi. La decisione di seguire Icardi ad Istanbul, però, non è mai stata in discussione. Un supporto decisivo anche per il centravanti con un passato nell’Inter, subito protagonista con i colori del Galatasaray: gol partita e vittoria nel ritorno dei preliminari di Champions League contro l’Olimpia Ljubiana, con i giallorossi che hanno ufficialmente staccato il pass per i playoff della massima competizione continentale.

Le foto di Wanda con la maglia numero 9, insieme ai suoi figli in tribuna d’onore, hanno subito fatto il giro del web. La conduttrice di Master Chef continua a vivere questo momento con il sorriso, anche per non scaricare la tensione sui figli e sulla serenità di famiglia ed amici. Arriverà il momento del distacco, quando sarà necessario tornare in Argentina per proseguire le cure presso il centro Fundaleu. Lì verranno fuori ulteriori dettagli sulla malattia della nota modella sudamericana.

Wanda Nara e il messaggio dei tifosi del Galatasaray

Gli ultimi avvenimenti non hanno fatto altro che consolidare il legame che c’è tra Wanda Nara e i tifosi del Galatasaray, da un anno innamorati follemente del suo Mauro Icardi. Dopo il ritorno in Turchia del bomber argentino, Wanda è stata accolta come una regina dal popolo giallorosso, che le ha dedicato persino messaggi social e qualche striscione, con l’augurio di superare quanto prima questo momento difficile. “Guarisci presto, Wanda Nara”, questa una delle scritte apparse su bandiere e cartoncini dei supporters turchi.

La Nara ha apprezzato tantissimo questi piccoli grandi gesti, ringraziando commossa sul web. Da molti, ad Istanbul, è ora definita “la moglie del miglior attaccante del mondo”.