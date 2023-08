Wanda Nara accusata di avere account Instagram fake: una strategia di difesa?

Wanda Nara e l'accusa che arriva dai media argentini: la strategia di difesa sui social della showgirl che in questi giorni ha raggiunto Icardi

14-08-2023 11:13

Wanda Nara continua a vivere un momento particolarmente delicato della sua vita, caratterizzato da attimi di normalità con Mauro Icardi e da attacchi social che puntano a mettere in discussione le notizie sulle condizioni di salute della modella. La showgirl argentina, oggi in Turchia con il marito, è stata persino accusata di aver creato account fake su Instagram, per difendersi dalle insinuazioni e dalle offese degli haters e di altre vip.

Account Fake Wanda Nara sui social

Dopo essere tornata ad Istanbul, Wanda Nara è stata accusata di essere in possesso di account fake utili per difendersi dai commenti social di alcuni haters e di altre vip con cui è attualmente in conflitto. A riportarlo è la rivista argentina Caras Perfil, che avrebbe individuato un profilo falso della moglie di Icardi, che sarebbe gestito direttamente da Wanda o da persone a lei molto vicine.

La prova? Su questa pagina è stato pubblicato un video della conduttrice di Master Chef Argentina, ancor prima che apparisse sull’account ufficiale della Nara, che oggi vanta più di 17 milioni di follower. Le immagini, sul profilo fake, sono state immediatamente rimosse, pur avendo raggiunto già migliaia di utenti. Successivamente, l’admin ha cambiato nickname in maniera nevrotica, per provare a depistare gli interessati e fugare i dubbi della gente, anche pubblicando post strani, assolutamente non pertinenti rispetto al resto dei contenuti presenti online.

Inoltre, un’altra foto postata è stata associata ad una canzone di China Suarez, con cui Wanda è in evidente conflitto da tempo. Indizi particolari, che sembrano portare alla verità resa nota dal giornale argentino.

Perché Wanda Nara avrebbe creato Account Fake su Instagram

Un’autentica strategia di difesa, studiata anche dai social media manager di diverse aziende nel mondo. Creare profili di supporto per superare momenti di crisi, circondando sin da subito l’hater di turno con “risorse positive”, capaci di formare una sorta di opinione di maggioranza nei molteplici commenti che appaiono sotto un comune post Instagram o Facebook.

Wanda Nara, chiaramente, non risponderà a tali accuse, anche per non destare ulteriori sospetti, oltre quelli sollevati dai media argentini. Questa scoperta potrebbe essere solo l’ennesimo assist per le vip che non seguono le idee rilanciate sui social dall’influencer sudamericana.

Wanda Nara in Turchia: esordio non positivo per Icardi

Wanda, intanto, si gode il suo soggiorno in Turchia, al fianco di Mauro Icardi. Il calciatore, ex Inter e PSG, ha esordito ufficialmente in questa stagione sportiva con la maglia giallorossa, non andando oltre lo 0-0 contro il Kayserispor in trasferta. Scampolo di partita per il centravanti, che non ha giocato titolare alla prima di campionato, complice una condizione fisica non ottimale.

I giorni trascorsi in Argentina accanto alla moglie non hanno consentito al giocatore di svolgere l’intera preparazione estiva con Mertens e compagni. Ora, la possibilità di rifarsi e di regalare nuove gioie ai tifosi della squadra di Istanbul, alla ricerca dell’ennesimo titolo nazionale. Wanda Nara lo accompagnerà in questa avventura, pur dovendo viaggiare per motivi di salute, avendo scelto di proseguire il percorso di cure in Argentina.