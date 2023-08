Wanda Nara, la madre della showgirl esce allo scoperto su Instagram

Ancora un tenero messaggio social di Nora Colosimo nei confronti della figlia Wanda Nara, che si trova a Istanbul con Icardi: "Siamo tutti con te"

12-08-2023 12:40

Le condizioni di salute di Wanda Nara preoccupano i suoi 17 milioni di follower e, soprattutto, i suoi familiari. Dalla sorella Zaira alla madre Nora Colosimo, passando per il marito Mauro Icardi, che era addirittura disposto a lasciare il calcio, una volta appresa la notizia della malattia della donna della sua vita. “Tutti noi siamo con te e per te”: con questo post su Instagram la madre di Wanda ha ancora una volta voluto farle sentire tutto il suo appoggio.

La malattia di Wanda Nara e il sostegno di Nora Colosimo

Non è la prima volta che Nora Colosimo dedica un tenero messaggio social alla figlia. Anche perché le due donne sono separate da migliaia di chilometri. Già, in questo momento Wanda Nara si trova a Istanbul con i figli e Icardi, che ha iniziato la sua seconda stagione tra le file del Galatasaray, con cui, la scorsa stagione, si è laureato campione di Turchia. “D’ora in poi, tutti noi siamo con te e per te. Andiamo Wan! Ancora uno… Ce la puoi fare!” ha scritto Nora.

Zaira ha parlato in tv della malattia della sorella

In Argentina ormai sono sicuri che Wanda Nara sia affetta da leucemia, anche se la diretta interessata, pur affermando di essere malata, non ha ancora confermato tale ipotesi. Ai microfoni del programma tv argentino Socios del espectaculo, la sorella minore Zaira ha sottolineato come “l’unica cosa che conti è che lei stia bene. Siamo un clan e dobbiamo essere uniti per sostenerla”.

Wanda Nara tornerà in Argentina per curarsi

Contro il parere dei medici la conduttrice di Masterchef Argentina è volata in Turchia per essere al fianco di Icardi con quattro dei suoi cinque figli al seguito. Probabilmente un modo per convincere il partner a riprendere l’attività, visto che sembrava pronto ad appendere le scarpette al chiodo a soli 30 anni per sostenere la moglie nel momento più delicato della sua vita.

Ma Wanda, presto (anche se ancora non si sa di preciso quando), rientrerà in Argentina per curarsi presso l’ospedale Fundaleu di Buenos Aires, un’eccellenza per quanto riguarda il trattamento delle patologie ematologiche. Pur potendo essere scegliere Milano o Parigi, l’argentina ha deciso di tornare a casa per intraprendere quella che si annuncia come una lunga battaglia contro la malattia.