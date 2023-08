Wanda Nara, relax in piscina ma spuntano chat velenose dei genitori su Icardi

Una giornalista ha reso noti alcune chat tra i genitori di Wanda Nara. Non solo il piano per farle lasciare Icardi: anche la questione con L-Gante

05-08-2023 10:32

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Tra la malattia e i vari dubbi che ricoprono la questione, Wanda Nara si tiene attiva anche sul fronte social. La showgirl si gode la sua piscina nella lussuosa villa a Istanbul e non perde occasione per condividere con tutti i suoi follower uno scatto in cui si ritrae in pieno relax. Per la moglie di Mauro Icardi, però, nonostante provi ad allentare la tensione psicofisica, non c’è pace in materia di scoop. Questa volta, i protagonisti sono i suoi genitori, orami separati, che hanno detto la loro proprio riguardo la relazione tra Wanda e l’attaccante del Galatasaray facendo riferimento a qualche avvenimento passato. A renderlo noto, è stata la giornalista Yanina Latorre.

Wanda e Mauro, le chat dei genitori

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano sotto i riflettori. Questa volta, però, per mano delle chat incriminanti dei genitori della showgirl, Nora Colosimo e Andrés Nara, che parlano proprio del matrimonio tra la conduttrice di Masterchef Argentina e del giocatore.

La crisi passata dai due è ormai nota in tutto il mondo, soprattutto per l’infedeltà dell’ex PSG con China Suarez. Proprio in relazione a questo, è stata la giornalista Yanina Latorre a condividere alcune informazioni e conversazioni private tra i genitori di Wanda.

Secondo quanto dichiarato dalla giornalista durante il programma LAM, Nora e Andrés non sono per nulla entusiasti del matrimonio tra la showgirl e Mauro Icardi, tanto da avere un piano per farli lasciare. Proprio Nora Colosino, ha chiesto aiuto all’ex marito, nonché padre di Wanda, per tentare la separazione.

“Lui è tossico”, dicono i due, con la conferma che arriva proprio da Andrés Nara: “É vero, ci sono state molte conversazioni e mi sono offerto direttamente per aiutare la mia ex moglie. Volevamo convincere Wanda a lasciare definitivamente Icardi”.

Dopo, la giornalista ha proseguito affermando le parole della madre: “Ho messaggi in cui ti chiede aiuto, in cui dice che Icardi le parla male, la convince a trasferirsi, le fa credere che sia la cosa migliore, e poi la lascia sola”.

Le dichiarazioni di Latorre e la questione con L-Gante

Ma non è finita qui. Yanina Latorre ha fornito molte più informazioni riguardo la questione, dove non può non figurare anche L-Gante. Durante il periodo di crisi tra la showgirl e il giocatore, l’imprenditrice avrebbe avuto intimità con il cantante.

Secondo la giornalista, proprio con l’inizio della relazione tra la procuratrice sportiva e il rapper, la madre di Wanda avrebbe cambiato idea: “Quando è iniziato tutto il casino e Zaira, sorella di Wanda, insieme alla madre Nora, quando hanno visto che era innamorata di L-Gante hanno detto: fatela tornare a Istanbul”.

Il video di Wanda Nara e la strofa di L-Gante

Proprio in riferimento alla storia tra Wanda e L-Gante, proprio nelle ultime ore ci sono state scintille che hanno alimentato la questione tra i due. Si tratta di un video caricato dalla showgirl sui social, dalla durata di soli sette secondi in cui esclama: “Mi fa ridere quando dicono ‘chi ti amerà con i bambini?’, ma se mi amano anche con un marito”.

D’altra parte, è arrivato anche lo scossone da parte del rapper. Alle prese con l’uscita del suo nuovo brano, L-Gante sembra aver fatto riferimento proprio al triangolo con Wanda e Mauro: “Andiamo sempre a tutto gas e l’altro cornuto nega tutto a Istanbul”. Dunque, in casa Icardi sembrano essersi presi una piccola pausa dalla malattia e delle cure della showgirl.