Wanda Nara, spunta il video che alimenta altri sospetti

Wanda Nara accantona per un attimo i problemi di salute e posta un video in cui fa probabilmente riferimento a L-Gante, rapper con cui nei mesi scorsi

04-08-2023 09:32

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Ogni giorno la vicenda Wanda Nara si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta, però, la moglie di Mauro Icardi ha accantonato i problemi di saluti per un ritorno al passato: regalare, cioè, un video ‘piccante’ ai suoi 17 milioni di follower. Già, la conduttrice di MasterChef Argentina si è resa protagonista di un ironico siparietto in cui sono indirettamente chiamati in causa due degli uomini della sua vita: Icardi e L-Gante, rapper con cui pare abbia avuto un flirt durante la crisi col marito-calciatore.

Wanda Nara regina dei social: il suo ultimo video

Attualmente la procuratrice sportiva si trova a Istanbul con i figli e Icardi, che è pronto a iniziare una nuova avventura tra le file del Galatasaray, con cui si è laureato campione di Turchia. Da lì, Wanda si è presa del tempo per caricare un video di soli sette secondi che, però, ha destato sospetti sul destinatario. Attraverso la voce presa in prestito dalla popolare tiktoker Mayra Pérez, Wanda con un’espressione maliziosa ha esclamato: “Mi fa ridere quando dicono: ‘Chi ti amerà con i bambini?’. Ma se mi amano anche con un marito…”.

Wanda Nara e quel triangolo col rapper L-Gante

Potrebbe essere proprio L-Gante, rapper argentino di 23 anni, il destinatario del post di Wanda Nara. Quando nei mesi scorsi il matrimonio con Icardi sembrava definitivamente naufragato, la showgirl, tornata in patria, avrebbe avuto un flirt con l’artista, facendo scatenare le riviste scandalistiche. Proprio pochi giorni fa L-Gante è tornato in auge condividendo sui social l’anteprima della nuova canzone. Che ha come bersaglio proprio Icardi, in una sorta di Shakira 2.0.

“Andiamo sempre a tutto gas e l’altro cornuto nega tutto a Istanbul” canta il rapper in una strofa. L’attaccante ha poi replicato su Instagram postando una foto in cui appariva felice con Wanda e le sue figlie sul terreno di gioco dello stadio del Galatasaray.

Wanda Nara ha scelto di non pensare ai problemi di salute

Wanda sta attraversando un periodo estremamente complicato, come confessato anche al giornalista Ángel de Brito. Pur non parlando di leucemia, ha spiegato che tutta la famiglia era “sotto shock” per quanto accaduto, al punto che Icardi avrebbe manifestato la volontà di lasciare subito il calcio per starle accanto.

Questo post ha aiutato Wanda Nara a fare il pieno di like e a distogliere per un attimo la mente dai seri problemi di salute che la riguardano. Tantissimi i messaggi d’affetto ricevuti dai suoi follower. “Ti amo, Wandita” e, ancora, “Sei bellissima, Wanda”, “È bello vedere che stai bene” le hanno scritto. Un’iniezione di buon umore nel momento più difficile della sua vita.