Wanda Nara, il padre rompe il silenzio sulle condizioni della showgirl

Ancora sviluppi sulla lotta alla malattia di Wanda Nara. La showgirl continua a figurare sulle prime pagine delle riviste di tutto il mondo per i continui progessi circa le sue condizioni di salute. Dopo le dichiarazioni rilasciate dall’amico e giornalista Angel De Brito, sono emerse ulteriori novità riguardo la moglie di Mauro Icardi. Questa volta, a rilasciare importanti dichiarazioni, è stato proprio il padre della conduttrice di Masterchef Argentina. Dalla scelta di volare a Istanbul fino a parlare del suo rapporto con l’attaccante: Andrés Nara si è espresso a tutto tondo a Socios del Espectaculo.

La lotta alla malattia di Wanda Nara: le dichiarazioni del padre

In casa Nara, in questi giorni, continua a tener banco la salute di Wanda. Papà Andrés, intanto, ha giustamente rinunciato a partecipare al programma televisivo Bailando 2023, al quale avrebbe preso parte insieme alla moglie Alicia Barbasola. Ma non solo. Lo stesso ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni riguardo la malattia della figlia.

Andrés ha subito iniziato parlando della decisione da parte della showgirl di non sottoporsi ad alcun trattamento: “Ho visto le dichiarazioni che ha fatto e ho ascoltato le cose che ha detto Angel e la verità è che sono rimasto scioccato”. In seguito, tanto disaccordo riguardo le azioni della figlia: “Fa un gioco sui suoi network in cui le chiedono come sta. Lei dice che sta bene e che non si sottoporrà a nessun trattamento, ma dopo tre giorni mi ritrovo tutto questo a colazione ed è qui che mi confondo”.

Andrés Nara: la decisione di volare in Turchia e Maxi Lopez

Giorni complessi quelli che stanno vivendo anche, e soprattutto, tra le mura di casa Icardi. Arrivati a Istanbul in seguito al passaggio dell’attaccante dal PSG al Galatasaray, Wanda Nara è stata accolta a braccia aperte da migliaia di fan. Il padre Andrés si è pronunciato anche riguardo la decisione della showgirl di trasferirsi in Turchia nonostante la malattia, dichiarando semplicemente: “Hanno deciso così”.

In seguito, inevitabile includere nel discorso anche Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara con cui ha tre figli: “Valentino è rimasto a giovcare nel River. D’altra parte, Maxi voleva rimanere con i tre ragazzi e portarli in Inghilterra, ma non so, forse non aveva capito cosa stesse accadendo e in quel momento non pensava fosse così grave. Se è davvero sicura di quello che ha ottenuto nei risultati, è molto grave e difficile”.

Papà Andrés e il rapporto con Mauro Icardi e Maxi Lopez

Infine, Andrés Nara ha concluso l’intervista al Socios del Espectaculo parlando di Maxi Lopez e Mauro Icardi. Di fatto, ha parlando dei due giocatori e di qualche tensione che potrebbe esserci: “Maxi è un padre molto buono, ma lo è anche Mauro. Sono molto attenti e presenti. Purtroppo non so cosa sia successo, però Maxi non è molto contento, l’ho sentito arrabbiato. C’è qualcosa all’interno che io non conosco, forse un po’ con Mauro o per la situazione che sta vivendo”.

In conclusione, riguardo il rapporto tra Andrès e Icardi: “Non ho nessun rapporto con Mauro. Non ho nulla contro di lui, ma non siamo mai andati d’accordo”.