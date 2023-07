Wanda Nara, giallo sulla malattia: i dubbi dei parenti e la polemica

Nuova puntata del giallo legato alle condizioni di salute di Wanda Nara. Il papà e la matrigna della showgirl argentina sganciano la bomba in diretta

30-07-2023 10:14

Wanda Nara è davvero malata? Dall’Argentina sollevano dubbi sulle reali condizioni di salute della moglie del calciatore Mauro Icardi, anche se la stessa non ha mai confermato le voci diffuse dai media sudamericani, secondo i quali la showgirl sarebbe addirittura affetta da leucemia. Ora, un nuovo colpo di scena: e se fosse tutta una montatura? Ad aggiungere il carico da novanta, le parole del papà della conduttrice di MasterChef Argentina, in rotta da anni con la figlia e con il genero.

Wanda Nara è malata oppure no? L’ultima clamorosa ipotesi

Attraverso Instagram, dov’è seguitissima, la moglie di Icardi ha assicurato i fan di stare bene e di essere ancora in attesa dei risultati di alcuni esami cui si è sottoposta nei giorni scorsi. Ricordiamo che tutto è iniziato il 12 luglio, quando Wanda era stata ricoverata in una clinica del quartiere Palermo di Buenos Aires per forti dolori addominali.

Il padre, Andres Nara, ha spiegato ai microfoni del programma televisivo ‘Nosotros a la Mañana’ che “le informazioni che abbiamo sono quelle di cui lei ha parlato”, aggiungendo che “non ha intenzione di fare alcun trattamento”. Ma a sganciare la bomba è stata Alicia Barbasola, moglie di Andres Nara e matrigna di Wanda.

Giallo Wanda Nara, una chat la inchioda?

Già, la sensuale moglie di Andres, classe 1987, ha approfittato dell’ospitata in tv per far letteralmente impazzire il gossip. La donna, infatti, ha rivelato di essere in possesso di una serie di chat tra Lady Icardi e Kennys Palacios, il suo migliore amico, in cui Wanda Nara avrebbe confessato di non essere malata. Alicia ha concluso così il suo intervento: “Ho già promesso quelle conversazioni a un giornalista”.

I rapporti burrascosi tra Wanda Nara, Icardi e il suocero

I rapporti con la figlia e il genero si sono incrinati da tempo. “Sì, perché per quanto possa essere moderno, alcune cose proprio non riesco ad accettarle – ha spiegato Andres Nara -. Un uomo che fa casino con la moglie di un amico è inaccettabile”. E non solo: “Uno dei bambini chiamava Icardi ‘papà’. Io ero presente e gli ho spiegato che il padre era Maxi Lopez, non mi è piaciuto quello che mi ha detto. Non abbiamo rapporti da otto anni”.