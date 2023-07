Wanda Nara: Icardi non la lascia mai, Maxi Lopez coi figli, sua moglie in vacanza

Wanda Nara e la battaglia contro la leucemia: tra Mauro Icardi e Maxi Lopez, c'è di mezzo anche la moglie dell'ex bomber del Milan

20-07-2023 11:21

La delicata vicenda che sta vivendo Wanda Nara in questi giorni ha inevitabilmente sconvolto il suo ampio nucleo familiare, dal punto di vista emotivo e mediatico. Dalla reazione di Mauro Icardi alla vicinanza dell’ex marito Maxi Lopez, che ha immediatamente lasciato il Regno Unito per stare vicino alla modella argentina e ai suoi tre figli più grandi. Nel mezzo, però, c’è anche l’attuale compagna dell’attaccante esploso in Italia con la maglia del Catania, Daniela Christiansson.

Maxi Lopez in Argentina per Wanda Nara e i suoi figli

Maxi Lopez, una volta appresa la notizia riguardante la malattia di Wanda Nara, ha preso il primo volo disponibile e ha lasciato l’Inghilterra per raggiungere in tempi brevi i tre figli più grandi, atterrando in Argentina nella giornata di domenica. Attraverso i social, l’ex Sampdoria e Milan (tra le tante) ha catturato i primi momenti di svago al fianco di Valentino, Costantino e Benedicto, nella speranza di poter distrarre i ragazzi in un momento così particolare per la loro mamma.

Wanda Nara, intanto, attende novità dagli ultimi esami effettuati in una struttura specializzata, per approfondire l’esito dei primi test. Sospetta leucemia per una donna che ha spesso fatto parlare di sé in Italia, ai tempi di Icardi all’Inter, ma che adesso sta mostrando la sua parte più umana, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Daniela Christiansson, chi è la nuova compagna di Maxi Lopez

Nata in Svizzera, ma dotata anche di passaporto svedese grazie alla nazionalità dei suoi genitori, Daniela Christiansson è una modella di 31 anni, oggi compagna di Maxi Lopez. Insieme all’ex centravanti, consacratosi in Serie A, ha dato alla luce la piccola Elle, bimba di appena 3 mesi, dopo circa 8 anni di frequentazione con l’argentino.

Dopo essere cresciuta nella sua Stoccolma, insieme alla sua famiglia, Daniela ha iniziato a lavorare come modella, facendo la spola tra Milano, Torino e Parigi, calcando tantissime passerelle italiane. Pur avendo conosciuto un calciatore, ormai noto, come Maxi Lopez, è riuscita a difendere al meglio la sua privacy, a tal punto da rendere ai media poche notizie sulla sua vita quotidiana.

Grande riservatezza anche per quanto concerne il volto della bellissima Elle, mai mostrata sui social, se non di spalle come in una delle ultimissime Instagram Stories pubblicate da Daniela. Mentre Maxi Lopez è impegnato in Argentina, al fianco dell’ex moglie Wanda Nara, la Christiansson ha deciso di recarsi in vacanza inin terra elvetica, raccontando il primo viaggio in aereo della figlia appena nata, sempre attraverso i suoi canali social ufficiali.

Icardi e Wanda Nara: la vicinanza dell’attaccante del Galatasaray

Dopo aver sposato definitivamente il progetto del Galatasaray, lasciandosi alle spalle la sfortunata parentesi con il PSG, Mauro Icardi deve ora concentrarsi su una partita molto più importante. L’ex bomber dell’Albiceleste, che non ha mai nascosto il suo amore per Wanda Nara sui social, ha pubblicato quattro giorni fa una serie di foto che ritraggono i due ad un evento in cui è stata premiata la conduttrice di Master Chef Argentina.

La didascalia, seppur ermetica, dice tutto: un cuore e l’emoticon del leone, simbolo di forza e di coraggio, da infondere in queste ore delicate alla sua amata compagna.