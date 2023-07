Wanda Nara è ancora un caso, il figlio Valentino e Icardi rompono il silenzio sui social

In attesa dell'esito degli esami cui Wanda Nara si è sottoposta in seguito al ricovero, Mauro Icardi posta le ultime foto scattate con la moglie

17-07-2023 09:51

Come sta Wanda Nara? Le voci sulle sue condizioni di salute si rincorrono da giorni, ormai: ha davvero la leucemia? Dalla showgirl e giudice dell’ultima edizione di MasterChef Argentina nessuna conferma. Se Wanda tace sui social, hanno invece rotto il silenzio suo marito Mauro Icardi e il figlio Valentino, avuto con Maxi Lopez. Quest’ultimo è da poco atterrato a Buenos Aires per stare accanto alla sua ex sposa.

Wanda Nara malata, Icardi torna a farsi sentire sui social

Quattro giorni di silenzio sui social. Un’eternità per chi è unhabitué della rete, per chi ha costruito parte delle proprie fortune anche grazie alla popolarità acquisita sul web. Mauro Icardi, fresco campione di Turchia con la maglia del Galatasaray, è tornato online, postando una serie di foto che immortalano una delle coppia più chiacchierate del pianeta in occasione della recente serata di gala per gli Oscar della tv argentina, dove Wanda è stata premiata. Nessun testo, però. Ad accompagnare gli scatti le emoticon raffiguranti un cuore e un leone. Amore e determinazione: questo è il momento di essere uniti e coraggiosi.

Il figlio di Wanda Nara allo stadio per la festa del River Plate

Come riferito dal quotidiano “La Nacion”, anche Valentino Lopez, il figlio che la procuratrice sportiva ha avuto con l’ex calciatore di Milan e Catania Maxi Lopez, si è fatto vivo sui social. Ma senza alcun riferimento alle condizioni di salute della madre. Il ragazzo, infatti, si trovava allo stadio Monumental di Buenos Aires con la fidanzata Julieta Fillol per celebrare il 38esimo titolo del River Plate. Notte di festeggiamenti, dunque, per la squadra allenata da Martín Demichelis, che si è laureata campione d’Argentina con il 3-1 all’Estudiantes. Per Valentino tanti sorrisi in una notte magica per i Millonarios.

Mistero Wanda Nara: ecco quello che si sa

‘Lady Icardi’ è stata ricoverata mercoledì 12 luglio presso l’ospedale Los Arcos del quartiere Palermo di Buenos Aires a causa di forti dolori addominali. Sottoposta ad esami, i medici avrebbero riscontrato un livello alto di globuli bianchi, il che ha spinto i media ad avanzare addirittura l’ipotesi che Wanda Nara fosse malata di leucemia.

La giudice di MasterChef ha quindi sostenuto controlli più accurati, di cui ancora non si conoscono i risultati, per poi essere dimessa il giorno successivo. Intanto è da giorni che non si palesa sui social: un segnale di non poco conto, visto che è solita aggiornare i suoi fan con scatti bollenti e post d’ogni sorta. Compresi quelli relativi alla sua vita matrimoniale – tutt’altro che rose e fiori – con Icardi.