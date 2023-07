Wanda Nara tiene tutti in ansia, Maxi Lopez vuol correre da lei e minaccia compagnia aerea

L'ex marito vuol sapere come sta la showgirl ed abbracciare i figli, domani la si vedrà in tv ma è un programma registrato

16-07-2023 11:45

Continua il mistero sulle reali condizioni di Wanda Nara, dimessa l’altro giorno dall’ospedale Los Arcos di Buenos Aires dove era stata ricoverata per forti dolori addominali che l’avevano costretta a far saltare le previste vacanze in Italia. Dal suo entourage non trapelano notizie e sia la showgirl che Mauro Icardi hanno silenziato l’attività social dopo le voci sulla leucemia che avrebbe contratto la donna.

Wanda Nara la prossima settimana avrà risultati analisi

Col passare delle ore si è infatti appreso che Wanda ha subito uno scompenso che ha aggravato il suo stato di salute ed è circolata la voce che la donna avesse la leucemia. Il giornalista Guillermo Lobo su Telenoche ha fatto sapere che “Il controllo che è stato fatto ha dato risultati alterati, aveva globuli bianchi alti, con un valore superiore alla norma. Inoltre, è stata notata la milza ingrossata; la splenomegalia è il quadro; Quindi, da lì, hanno ordinato una seconda batteria di controlli e si attendono i risultati”. Risultati che dovrebbero arrivare nella settimana che sta per iniziare.

Maxi Lopez vuol correre in Argentina e minaccia compagnia aerea

Tutti però restano in ansia sulla sua salute di Wanda Nara e tra questi anche l’ex marito Maxi Lopez. Il bomber, che in Italia ha giocato con Milan e Catania tra le altre squadre e che di recente è diventato proprietario del Birmingham, vuole assolutamente raggiungere la donna e i figli in Argentina e su thread ha pubblicato un post rovente contro la compagnia aerea che lo tiene bloccato: “Ti rubano i soldi facendoti pagare più biglietti e c’è sempre un ritardo nelle coincidenze. Se perdo il volo per andare a trovare i miei figli do fuoco a Francoforte. Chi avverte non tradisce”.

Domani Wanda Nara apparirà in tv

Domani intanto si potrà vedere in tv Wanda Nara: lo ha annunciato Verónica Lozano, conduttrice del ciclo televisivo Corta por Lozano (Telefe). Successivamente è stato chiarito che la chiacchierata è stata registrata 10 giorni fa e che Wanda Nara ha autorizzato la messa in onda dell’intervista, avvenuta prima del problema di salute della donna che sta tenendo tutti col fiato sospeso.