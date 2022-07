Maxi Lopez nuovo co-proprietario del Birmingham

19-07-2022 16:00

Continua ad essere impegnato a piene mani nel calcio Maxi Lopez. L’argentino infatti, appese le scarpette al chiodo lo scorso anno, si è subito gettato nell’ambito gestionale e, assieme a Paul Richardson, ha acquisito il Birmingham, club di Championship che l’ex Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese proverà a riportare la prossima stagione in Premier League

“È un giorno felice per noi e per tutti i fan del Birmingham. Sono i nostri soldi. Ho lavorato per questo per quasi un anno” ha dichiarato a Sky Sports Maxi Lopez, atteso martedì a St Andrew’s per iniziare la due diligence.

“Penso che sia un progetto enorme. C’è troppo potenziale in questa squadra. Quando abbiamo parlato di questo progetto con Paul, credevamo di poter fare un grande lavoro in città, per i nostri tifosi e per la squadra” ha continuato l’argentino, il cui consorzio ha battuto nella gara per assicurarsi la proprietà del club l’ex proprietario del Watford Laurence Bassini.