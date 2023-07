Il riscatto di Wanda Nara passa da questo riconoscimento: ora è tempo per lei e Icardi di lavorare per la Serie A

Icardi ha accompagnato con i 5 figli Wanda Nara sul red carpet per un'occasione di grande prestigio. E sogna un posto in un grande club italiano

Il divario che sussiste tra ciò che vorrebbe e l’attuale situazione lavorativa che lo investe, e che subisce, non costituisce che l’altra faccia di una condizione di privilegio. Mauro Icardi ha lasciato l’Europa e il PSG per intraprendere un percorso che, spesso, i colleghi iniziano perché a fine carriera.

Invece Icardi e Wanda Nara hanno deciso per una scelta interlocutoria, di attese nel pieno – tra l’altro – di una crisi di coppia che sembra al momento superata.

Icardi, stagione top al Galatasaray

Al Galatasaray, Mauro ha fatto il suo e spera senza negarlo di poter rientrare in Serie A dove ha lasciato un ricordo romantico – quasi – in una certa fetta del pubblico interista e di estimatori. Il suo desiderata lo conosciamo, al pari delle abili operazioni imprenditoriali di Wanda Nara che ha sempre fatto scelte attente e intelligenti.

E che oggi ha ricevuto un riconoscimento adeguato in Argentina. Wanda Nara, infatti, ha ritirato il suo primo Martin Fierro in una cerimonia elegante insieme a suo marito e ai loro cinque figli.

Wanda Nara vincitrice del Martin Fierro

Wanda Nara ha vinto il prestigioso Martín Fierro come rivelazione per la sua partecipazione a Master Chef Argentina, progetto televisivo a cui teneva molto nel quadro di una intensa attività che ha ripreso senza non pochi attriti con Icardi.

“Congratulazioni amore mio. La tua prima esperienza in TV e hai già dimostrato quanto vali e come fai tutto quello che ti sei prefissato di fare. Sono orgoglioso di poterti accompagnare ed essere al tuo fianco con i nostri piccoli. Ti vogliamo bene Congratulazioni ancora una volta”, ha scritto l’attaccante sui suoi social.

Parigi è lontana, adesso

Come dicevamo Icardi ha recuperato fiducia dimostrando che il suo talento calcistico rimane di altissimo livello: dopo il suo arrivo in prestito al Galatasaray dal Paris Saint Germain, il numero “9” ha avuto una grande stagione in cui ha segnato 23 gol in un totale di 26 partite giocate, che hanno permesso alla sua squadra di vincere il titolo del campionato locale. E sì, con una media di 0,88 ha disputato la migliore stagione della sua carriera.

Il ritorno in Serie A

Il suo rientro a Parigi è quanto di più distante dai suoi programmi, adesso: il cartellino del giocatore acquistato per 50 milioni dall’Inter, è ancora di proprietà del PSG che ancora per un anno può avvalersi delle prestazioni del fenomeno Kylian Mbappé. I vertici del Galatasaray sono prossimi a chiudere il prestito con il Psg per esercitare un’opzione di acquisto per un totale di 10 milioni di euro, che unirebbe l’argentino al club fino al 2026.

Sempre che non arrivi quell’offerta allettante che aspettano Wanda e Icardi da parte dei club italiani, Milan e Juve in primis, che avevano indicato già in precedenza interesse nei suoi riguardi. Il mercato è aperto. E l’estate è ancora lunga.

