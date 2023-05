Turchia: Galatasaray campione, Icardi doppietta

Nel segno dell'ex attaccante dell'Inter, arriva il 23esimo titolo della storia del club. Grande festa a Istanbul

31-05-2023 09:15

Il Galatasaray è campione di Turchia per la 23esima volta nella sua storia, con due turni di anticipo. Decisiva la vittoria per 4-1 contro l’Ankaragucu, nel segno dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi che ha segnato una doppietta. Le altre due reti portano la firma di Yilmaz e Oliveira. La vittoria della squadra di Okan Buruk ha scatenato un grande entusiasmo nei tifosi: grande festa prima in campo e poi per le strade di Istanbul. Icardi pare essere tornato il bomber di una volta, qui al Gala, dopo essersi intristito parecchio durante la sua esperienza al Psg.