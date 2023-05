Wanda Nara corteggiata da Milly Carlucci per Ballando con le stelle: si riapre lo spiraglio Serie A per Icardi?

Secondo Dagospia, la modella e influencer argentina nonché agente del marito Mauro Icardi, potrebbe essere nella lista dei concorrenti del noto talent

05-05-2023 15:25

In una delle sue interviste più celebri, oltre che recenti, Wanda Nara ha affermato di curare nel dettaglio i suoi contratti (e del consorte Mauro Icardi) in autonomia, supportata da consulenti legali certo, ma di occuparsi personalmente dei contenuti.

Fin dai suoi esordi, assai giovane, Wandita si è dimostrata solida, abile, insomma un tipo listo che ha commesso pochi errori a osservare l’impero economico che ha generato, in premiata ditta poi con Icardi.

Wanda Nara torna in Italia: contatti con Milly Carlucci

Quindi la mossa di presentarsi come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, nel corso dell’ultima edizione o l’intervista a Belve, condotto da Francesca Fagnani, tutto potrebbero essere tranne che avvenimenti accidentali, scaturiti da un ordine incomprensibile nell’universo televisivo.

Invece si tratterebbe di ospitate funzionali, interlocutorie forse se la notizia anticipata da Giuseppe Candela (un top player in queste faccende, soprattutto di mamma Rai) sul corteggiamento in corso da parte di Milly Carlucci, sfocerà in un effettivo reclutamento di Wanda Nara tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando (la prima che non vedrà schieratissima in giuria Selvaggia Lucarelli, a quanto pare).

Fonte: ANSA

Ballando con le stelle nei piani di Wanda Nara?

Wanda Nara nella veste di ballerina per una notte

Insomma, tra i contatti utili a negoziare un eventuale ritorno in Italia (magari a Milano…) di Icardi in prestito al Galatasaray dal club parigino del PSG e gli impegni professionali in Argentina, Wanda Nara avrebbe trovato anche il tempo utile a studiare una sua eventuale presenza tra i protagonisti del talent, prodotto da Ballandi, del quale Milly Carlucci è anche direttore artistico.

La scelta di puntare su di lei (agente, influencer e modella che oggi ha costruito il piccolo impero) offrirebbe spunti collaterali molteplici, intriganti e succulenti. Possibilmente senza che questa narrazione costruita ad hoc non si riveli incontrollabile, tale da sfociare in effetti perversi che hanno imbarazzato, e non poco, viale Mazzini come fu il caso Montesano.

Fonte: IPA

Il passato a Mediaset e a Cielo

Wanda Nara in compagnia di Francesca Fagnani, ospite di Belve

Per Wanda Nara il ritorno televisivo sulle nostri emittenti, dopo la parentesi a Mediaset, coinciderebbe anche con un cambio di rete: nel recente passato, prima dell’epilogo, aveva preso parte a Tiki Taka, all’epoca di Pardo, al GF Vip in qualità di opinionista e, prima ancora, condotto per Cielo un programma calcistico, agli albori della sua vita italiana con il primo marito, Maxi Lopez (coprodotto da Ballandi, ndr).

Stavolta, se il cachet sarà alla portata di Ballando, il nome internazionale di peso potrebbe essere proprio quello di Wanda Nara, che passerebbe così alla tv di Stato dopo le esperienze di Mediaset e nel gruppo Sky.

Le recenti esperienze in Argentina e a Parigi

Di offerte importanti, sul piano televisivo, la conduttrice e influencer ne ha sempre ricevute come ha dichiarato e continua a riceverne anche in Argentina: dalla versione locale de Il Cantante Mascherato (condotto in Italia sempre da Milly Carlucci) alla partecipazione al GF, oltre agli impegni commerciali per il suo brand di cosmetici, l’agenda risulterebbe decisamente fitta.

Ma Milano è Milano: qui Nara e Icardi hanno vissuto anni importanti, posseggono proprietà immobiliari, continuano ad avere contatti con amiche e amici strettissimi e avrebbero intenzione di seguire le loro aziende da qui.

La parentesi parigina sarebbe chiusa, nonostante Wanda fosse estremamente popolare in Francia, più del marito calciatore, e avesse intrattenuto rapporti commerciali con i più noti marchi di moda. Vedremo se dai rumors si passerà agli annunci ufficiali…

VIRGILIO SPORT