Le anticipazioni dell'intervista che Francesca Fagnani, a Belve, ha fatto a Wanda Nara. Il rapporto con Icardi, perché ha lasciato l'Inter, l'intreccio con Keita

21-02-2023 10:18

Stasera debutterà per la prima volta in prima serata Belve, il programma di Francesca Fagnani in cui l’ospite viene messo più o meno sulla graticola e che è diventato nell’arco di qualche stagione televisiva un cult. E subito si parte con i motori a tutta forza, visto che la rosa di ospiti è di peso (Anna Oxa, restia a concedersi alle interviste negli ultimi anni, o il presidente del Senato Ignazio La Russa) e le domande della giornalista spesso tirano fuori dettagli interessanti e non banali da chi subisce le domande: potrebbe essere il caso di Wanda Nara, stando alle anticipazioni che circolano.

Il rapporto con Icardi e perché ha lasciato l’Inter

La procuratrice non ha potuto esimersi dal parlare della sua vita privata, a partire dalla presenza a sorpresa del (ex? Boh) compagno Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray e sul quale ha anche svelato un particolare molto schietto sul suo addio all’Inter: “Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi”. E ha poi assicurato che resta suo marito, nonostante le voci di crisi che da qualche mese si muovono tipo le maree (un po’ prendono il largo, un po’ si ritirano):

“Penso che saremo per tutta la vita una famiglia. Sì, stiamo insieme, ma non lo so se ci siamo rimessi insieme. Noi siamo sempre stati una famiglia, io ovviamente sono con Mauro da quasi dieci anni. Lui ne ha 29, quindi praticamente tutta la sua vita con me”.

“Speriamo di restare una coppia a vita”

Le parole della Nara servono l’assist alla Fagnani, che chiede con una vena di malizia alla showgirl se, almeno per questo fine settimana, i due tormentati amanti possono dirsi una coppa. Ma la procuratrice non si scompone:

“Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week- end”.

L’affaire Balde e la replica della Nara a Simona Guatieri

Wanda Nara è stata al centro dei pettegolezzi anche per un intreccio con Keita Baldé (rilanciato anche dallo stesso Icardi, va detto, in una intervista di rara finezza al giornalista spagnolo Jordi Martin), con l’attaccante dello Spartak che pare l’avesse corteggiata tramite messaggi. La showgirl ha quindi illustrato la situazione: “A volte, quando mi arrivano un paio di messaggi, io ho sempre la confidenza con lui [Icardi, ndr] di dire ‘Guarda chi mi ha scritto’, soprattutto se lui conosce questa persona. Sono delle cose private, non è che ti racconto i messaggi”.

E sulle (mica tanto) velate accuse social della moglie di Keita, Simona Guatieri, rivolte alla Nara (“Esistono le donne serie, sensibili, sincere e sensuali e poi esistono quelle donne chiamate Wacche, con la doppia w”), quest’ultima ha liquidato così la faccenda: “È stata una cosa brutta. Capisco che a volte le donne invece di arrabbiarsi magari con la persona che hanno accanto, preferiscono arrabbiarsi con l’altra donna”. In effetti, non si capisce perché la responsabilità debba essere tutta in carico della donna, come se l’uomo fosse una sventurata vittima degli eventi e non anch’egli parte attiva in causa. Stasera, su Rai 2, il resto dell’intervista.