Goleada Galatasaray: tripletta Icardi, in gol anche Zaniolo

I Leoni continuano la loro corsa in vetta alla classifica di Super Lig.

14-04-2023 21:59

Continua la corsa del Galatasaray in testa alla classifica del campionato turco: i Leoni hanno travolto per 6-0 il Kayserispor in una partita valida per la 29esima giornata di SuperLig.

Nessun problema per la squadra di Buruk, che ha chiuso la pratica subito nel primo tempo con la tripletta di Icardi e il gol di Rashica: l’ex capitano dell’Inter ha anche sbagliato un calcio di rigore (nell’occasione espulso Hosseini tra gli osppiti).

Nella ripresa la squadra di Istanbul ha dilagato con i gol di Akturukoglu e Zaniolo, subito a segno con un gran sinistro all’incrocio dei pali nonostante l’ennesima partenza dalla panchina.

In classifica il Galatasaray è primo a +9 sul Fenerbahce, che ha una partita in meno.